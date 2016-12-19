11 трюков, чтобы пережить сезон простуд и не заболеть

Мы собрали для вас самые действенные советы, которые помогут устоять перед атаками инфекций или быстро справиться с болезнь, если она вас таки зацепит.





Мойте руки

Без гигиены – никуда. Именно к рукам может прицепиться инфекция, которая быстро попадет в организм и уложит вас в кровать. Поэтому каждый раз после улицы или использования предметов, которых касаются посторонние (например, дверной ручки на работе, сканера и т.д.) мойте руки, и желательно с антибактериальным мылом.





Делайте прививку от гриппа

Не стоит тешиться, что грипп – это не страшно. На самом деле этот вирус может привести к серьезным последствиям, в частности, пневмонии или менингиту, и надолго уложить вас на больничную койку. Поэтому, во избежание инфицирования, стоит сделать прививку от гриппа. Особенно это касается беременных, аллергиков, пожилых людей и маленьких детей. И, кстати, не верьте слухам, что от прививки можно заразиться – это не правда.





Запаситесь медикаментами

На всякий случай обеспечьте дома запас медикаментов для противостояния ОРВИ. В частности, в аптечке должны быть жаропонижающие, обезболивающие, противоотечные средства.





Пейте куриный бульон

Старайтесь раз в день или через день пить куриный бульон. В нем содержится особый белок, который способствует формированию стойкого к ОРВИ иммунитету, что поможет бороться с атаками инфекции.





Обратите внимание на симптомы

Простуда или грипп? На первый взгляд их сложно отличить. Но, как правило, симптомы простуды являются более мягким – насморк, невысокая температура, озноб. Грипп же проявляется более «громко»: резкая сильная головная боль, высокая температура, ломота в теле, боль в горле, насморк.





Принимайте комплексные препараты

Выбирайте препараты, которые обещают комплексное избавление от симптомов гриппа и простуды. В частности, всевозможные порошки или таблетки быстро помогают избавиться от температуры, боли в горле, мигрени и общей слабости.





Избегайте антибиотиков

При вирусе антибиотики не помогут. Они эффективны только при лечении бактериальных заболеваний. Поэтому облегчения при их приеме не наступит. Зато опасные микробы, с которыми организму приходится бороться ежедневно, станут намного более устойчивыми, что может привести к другим заболеваниям.





Зацепило? Оставайтесь дома

Не стоит пытаться переносить болезнь на ногах, продолжая ходить на работу. Во-первых, во время болезни вы являетесь разносчиком инфекции. Во-вторых, ослабленному организму, если вы не соблюдаете постельный режим, намного сложнее бороться с болезнью.





Надевайте медицинскую маску

Когда кто-то в вашем доме болен, обеспечьте ему отдельную посуду, лучше – одноразовую. Более того, сами надевайте медицинскую маску, которая поможет уберечься от болезни. Не забывайте ежечасно менять свою маску на новую.





Не игнорируйте народные методы лечения

При кашле и боли в горле прекрасно помогает мед. Так, при очередном приступе рассосите ложку меда и неприятные ощущения утихнут. Более того, употребляйте больше продуктов, содержащих витамин С (малину, цитрусовые, квашенную капусту) – он стимулирует выработку интерферона, поддерживающего работу иммунитета.





Пейте больше жидкости

Это поможет ускорить выведение мокроты и уменьшить заложенность носа. Пейте что угодно – чай, компот, воду, бульон. Главное – не меньше стакана каждые полчаса.



