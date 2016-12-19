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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 16, 13:02
6 самых быстрых способов сжечь калории
Бег
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В глубине души мы не можем оправдать ни один из дней, в которые позволили себе очередной раз не пойти в спортзал.
Оправдания всегда разнятся: время, работа, настроение, ужин с друзьями. К сожалению, они не способны ничего поделать с нашей стремительно теряющей форму фигурой.

Не мучьте себя напрасными надеждами формата «понедельник-новая-жизнь-брошу-курить-пойду-в-зал». У вас действительно могут быть объективные причины, чтобы не ходить туда вовсе - особенно это касается жителей больших городов. Мы предлагаем вам простой и элегантный способ сохранить тело в форме, а душу - в радости безо всякого тренажерного зала. И не один: в нашем материале собраны целых 6 простейших тренировок, которые позволят вам смотреть в зеркало с удовольствием.

Роликовые коньки

Время: 30 минут
Калории: 425

Катание на роликах - номер один в нашем списке сверхэффективных упражнений на сжигание калорий. Постоянное напряжение мышц бедра требует усилий всего организма, поддержанием баланса заведует пресс, а руки и плечи находятся постоянно в движении. К тому же, это дает гораздо меньшую нагрузку на суставы, чем бег.

Бег

Время: 30 минут
Калории: 300

Типичный бегун - всегда обладатель отличной фигуры. Тому есть несколько веских, и даже очевидных причин. В основном, работают ноги, но руки и плечи также постоянно находятся в движении. Чтобы получить максимальную отдачу от упражнения, держите руки ближе к телу, чтобы сохранить суставы в целости - отталкивайтесь от земли пальцами ног и серединой ступни.

Скакалка

Время: 30 минут
Калории: 340

Вы, наверное, и сами догадываетесь, что скакалка - штука спортсмену очень нужная. Стоит посмотреть на боксеров, которые включают сет прыжков в каждую тренировку. Выбирать скакалку нужно грамотно: обратите внимание, чтобы ее ручки достигали вам до подмышек, когда вы стоите на середине веревки. Варьируйте скорость и старайтесь не подпрыгивать слишком высоко.

Хула-хуп

Время: 30 минут
Калории: 300

Ничего смешного. Или эротичного. Хотя, да, красивая девушка с хула-хупом выглядит отлично, согласны. Но заниматься им может и настоящий мужик: массивный обруч (не покупайте детский, пластиковый), не только помогает вам сжечь лишние калории, но и держит в напряжении пресс.

Теннис

Время: 30 минут
Калории: 300

Не нужно рассказывать об отсутствии приличных кортов или партнеров, с кем можно сыграть партию-другую. Найдите ровную стенку, берите ракетку, десяток мячей и вперед, покорять собственную лень.

Танцы

Время: 30 минут
Калории: 300

Напоследок мы оставили самое сладкое. Ночь в клубе позволит вам сбросить столько калорий, что хватит на целый торт. Постарайтесь обойтись без спиртного - иначе тренировка пройдет зря.

Источник: http://uainfo.org/
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