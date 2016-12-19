Осторожно: опасная косметика

И это касается не только декоративной косметики. Лечебная косметика, чистящие средства, парфюмерия, которые мы используем, зачастую содержат опасные ингредиенты, которые могут вызывать различные заболевания, гормональные изменения и даже рак.





Но это конечно не повод отказаться от косметики совсем. А вот изучить этот вопрос подробнее может оказаться совсем нелишним, ведь «осведомлен – значит, вооружен», верно?





Учеными установлено, что каждый восьмой компонент, используемый для изготовления косметической продукции, является опасным химическим веществом. А это значит, что примерно 10000 промышленных химикатов используют в качестве ингредиентов для изготовления косметики, это и канцерогены, и пестициды, и токсины, и эндокринные разрушители, и пластификаторы. А теперь представьте, все это мы мажем на лицо и тело, втираем в волосы, моем этим нашу посуду и стираем одежду…





Мы составили список самых вредных компонентов, которых вам стоит опасаться при выборе косметической продукции:





Этаноламин





В составе может иметь следующие названия:





Моноэтаноломин

Диэтаноламин

Триэтаноламин





Где используется?





Мыло

Шампуни

Лосьоны

Кремы

Моющие средства





Чем опасен? В ходе лабораторных исследований было доказано, что воздействие диэтаноламина и его соединений в высоких дозах может вызывать рак печени и предраковые изменения в щитовидной железе и коже. Также, соединения диэтаноламина могут реагировать с нитритами и образовывать нитрозамины, которые являются веществами с широким канцерогенным спектром. В странах Евросоюза диэтаноламин классифицируется как особо вредное вещество, которое может нанести вред здоровью при длительном воздействии.





Парабены





В составе могут иметь следующие названия:





Метилпарабен

Пропилпарабен

Этилпарабен

Бутилпарабен

Изобутилпарабен





Где используются?





Косметика: бальзамы для губ, помады, тональные кремы, косметика для глаз, средства для снятия макияжа, краски для волос

Средства гигиены: шампуни, лосьоны, кондиционеры, мыло, зубные пасты, дезодоранты, кремы для бритья, солнцезащитные кремы





Чем опасны? Ученые обратили внимание на парабены только после того, как обнаружили высокое содержание их эфирной формы у 80% пациентов больных раком груди. А ввиду того, что парабены имеют доказанную способность имитировать женский гормон эстроген, который играет не последнюю роль в развитии рака груди, ученые сделали вывод, что влияние парабенов на организм человека может причинить огромный вред здоровью. Особенно их мнение утвердилось после исследования, которое показало, что 60% всех раковых опухолей было обнаружено в той части груди, которая находится ближе всего к подмышкам, а значит они могли быть спровоцированы чем-то, что наносилось в этой области. Например, дезодорантами. И хотя, исследования еще ведутся и связь парабенов с раком груди не доказана, вывод напрашивается сам собой.













Фталаты





В составе могут иметь следующие названия:





Дибутилфталат

Диметилфталат

Диэтилфталат





Где используются?





Парфюмерные изделия

Лаки для ногтей

Спреи для волос





Чем опасны? Хотя сами фталаты и не является мутагенными, они могут повышать способность других веществ вызывать генетические мутации. Вмешиваясь в гормональную систему, фталаты угнетают работу мужских гормонов андрогенов, вызывая бесплодие и импотенцию. Использование этих веществ в период беременности может привести к заболеваниям печени и почек у будущего ребенка. Фталаты достаточно часто используются для производства парфюмов и дезодорантов, однако в большинстве случаев вы не найдете этого названия на этикетках продукции. Компоненты, используемые для изготовления определённого запаха, являются коммерческой тайной, и производитель по закону не обязан раскрывать список химических веществ, входящих в состав продукта. Поэтому чаще всего фталаты прячутся за названием «ароматизатор».













Силоксаны (производные силикона)





В составе могут иметь следующие названия:





Циклотетрасилоксан

Циклопентасилоксан

Циклогегсасилоксан

Циклометикон





Где используются?





Декоративная косметика

Тени для век

Румяна

Подводки для глаз

Тональные кремы

Пудры

Помады для губ





Чем опасны? Токсичное вещество, способное вызывать нарушения эндокринной системы, вредить иммунной системе и провоцировать возникновение раковых опухолей. Запрещен к использованию в ряде стран.













Триклозан





В составе может иметь следующие названия:





Триклозан





Где используется?





Мыло

Шампуни

Кондиционеры

Лосьоны

Зубные пасты

Кремы

Чистящие средства

Стиральные порошки

Дезодоранты





Чем опасен? Антибактериальный химикат, высокоэффективный в борьбе с бактериями, дермафитами и дрожжеподобными грибами. Триклозан так же, как и парабены может вызывать гормональный дисбаланс и имеет способность имитировать эстроген. Эти гормональные нарушения могут спровоцировать возникновение рака груди и яичников. Триклозан оказывает отрицательное воздействие на эндокринную систему и ослабляет иммунитет.





Фенилендиамин





В составе может иметь следующие названия:





Фенилендиамин

п-Фенилендиамин

PPD





Где используется?





Краски для волос





Чем опасен? Фенилендиамин представляет собой смесь химических веществ, получаемых из нефти и каменноугольной смолы. Статистически обнаружена связь фенилендиамина с возникновением и развитием онкозаболеваний. Отдельные исследования показали, что те женщины, которые использовали краски для волос с содержанием фенилендиамина в течение длительного времени, имели повышенный риск возникновения рака лимфатической системы. Вещество запрещено к использованию в ряде стран.





Алюминий





В составе может иметь следующие названия:





Алюминий





Где используется?





Дезодоранты

Пудры для лица

Тени для глаз

Румяна





Чем опасен? В основном алюминий используют для производства дезодорантов и антиперспирантов. Соединения алюминия образуют своеобразную «заглушку» в потовом канале, это останавливает выброс пота на поверхность кожи и выделяемые токсины попадают обратно в кровоток. Исследованиями доказано, соединения алюминия могут впитываться в кожу и вызывать гормональные изменения. Ученые также предполагают, что алюминий может провоцировать рак груди.



