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Леди
Красота и здоровье
20 декабря 16, 11:18
Меньше натрия в диете: кому повредит «солененькое»
бессолевая диета
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На праздники риск отклониться от стандартной диеты с низким содержанием соли возрастает – и это чревато рядом последствий.
Большое количество людей, которые не могут похвастаться отменным здоровьем, потребляют слишком много натрия – в виде банальной поваренной соли.

Конечно, легче сказать «Ограничьте уровень потребления соли», чем реализовать эту рекомендацию на практике, особенно в случае затяжных праздников. Впрочем, часто дело даже не в домашней кухне: в составе готовых или консервированных продуктов из магазина скрыты буквально тонны соли.

Тем не менее, определенные люди должны быть в курсе о возможных рисках. Во-первых, увеличение потребления соли повышает артериальное давление, поскольку организм автоматически отвечает удержанием большего количества жидкости в теле, пытаясь таким образом «разбавить» избыток съеденного натрия. В таком случае лекарства от гипертонии частично теряют свою эффективность.

Увеличение потребления соли может также ухудшить состояние функции сердца, так что пациенты с хронической сердечной недостаточностью должны быть предельно осторожны с потреблением соли и жидкости: их избыток может негативно сказаться на способности сердца эффективно перекачивать крови. Это, в свою очередь, может обернуться очень опасным и даже угрожающим жизни состоянием.

Кроме того, осмотрительнее следует вести себя и тем, кто использует заменители соли на основе калия. Дело в том, что лекарства класса ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), такие как лизиноприл, а также калийсберегающие диуретики, таких как спиронолактон, способны повысить уровень калия в организме, что при большом количестве этого минерала в диете чревато последствиями.

Источник: https://toneto.net/
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