Топ-6 продуктов для питания суставов

Замечали, съели несвежий продукт — болит живот? Вот так же питание отражается на всех органах и системах. И суставы наши — не исключение. Для того, чтобы наши суставы были молодыми и гибкими долгое время, нужно уделять внимание на то, что мы едим.





Самое главное, что нужно запомнить: не подвергать продукты длительной тепловой обработке. Исключить такие «усилители» вкуса как майонез, кетчуп, уксус (кроме натурального). Больше употреблять свежих овощей, фруктов, продуктов с желирующими свойствами, которые содержат коллаген.





Коллаген — это фибриллярный белок, являющийся основным компонентом всех соединительных тканей. Благодаря коллагеновым волокнам, сухожилия, суставы, связки и хрящи становятся эластичными и растягиваются при физических нагрузках.





Общие рекомендации





Откажитесь от копченостей, консервированных овощей. В них много уксуса и соли.

Исключите жареное и острое.

Готовьте на один прием пищи, чтобы не разогревать блюдо второй раз.

Включите в рацион наваристые бульоны и холодец, заливную рыбу и язык.





Вредные продукты





Прежде всего запомните, от каких продуктов нужно отказаться:





Жирное мясо и рыба, копчености, колбасы и сосиски.

Жареные блюда.

Сладкая газировка.

Продукты, которые подверглись промышленной обработке: сгущенное молоко, выпечка с применением разрыхлителя, колбасы, плавленый сыр и сырные продукты, крабовые палочки, консервы.

Кондитерские изделия с очищенным сахаром, конфеты, торты, пирожные, мороженое (кроме сливочного).

Шпинат, щавель, бобовые, редис.

Чай, шоколад, чечевица.

щавелевая кислота вредит суставам, фото





Полезные продукты





Особенно полезны для суставов продукты, обладающие желирующими свойствами. Таких веществ много в костях и хрящах, желатине.





Рыба

Богаты желирующими веществами также и водоросли, морепродукты, рыба – морская и речная.





Поэтому зимой полезно включать в свой рацион заливную рыбу, холодец, бульоны, сваренные из костей и хрящей.





Яблоки

Из фруктов – самые полезные – яблоки. Их употребляют для профилактики артрита и болезней позвоночника.





Морепродукты

Для хрящевой ткани полезны сера и селен. Селеном снабдят морская капуста, чеснок, треска, мидии, кокосы.

Селеном и серой богаты такие продукты: крыжовник, слива, лук, яблоки, капуста, яйца.







Цитрусовые

Витамин С предотвращает разрушение суставов. Больше всего витамина С в шиповнике, чуть меньше в цитрусовых и черной смородине. Чтобы вывести соли из суставов полезно пить грейпфрутовый сок, а также нужно обязательно пить чистую воду – не меньше 1 л в день.





Молочные продукты

Важно также употребление кальция как источника питания для суставов. Причем, лучше это делать в первой половине дня. Поэтому не стоит отказываться от молочных продуктов: молока, сметаны, йогурта и творога.





Яичный желток

Укрепляет кости витамин D. Его много в яичном желтке и селедке. Этот витамин предотвращает воспаление в суставах и их разрушение.





Кроме того, добавляйте в свой рацион сырые овощи: огурцы, помидоры, свеклу и морковь, капусту, а для питания нервов, окружающих сустав отлично подойдут любые орехи, овсянка, черный шоколад, какао, изюм, курага, темно зеленые овощи.



