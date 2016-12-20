2 самых лучших средства от кашля: травы и массаж

Он может свидетельствовать также о трахеите, плеврите, пневмонии. Чтобы избавиться от кашля, нужно лечить основную болезнь. Однако есть способы, которые могут ускорить процесс выздоровления.





Помимо противокашлевых средств доктор пропишет еще и укрепляющие препараты, витамины, противовоспалительные лекарства, или даже антибиотики ( особенно они важны при лечении бронхита и пневмонии как осложнений основного заболевания). А если вы боитесь побочных действий лекарств, обратитесь к4 народной медицине. Уж чего-чего, а рецептов от кашля в ее арсенале предостаточно. Прежде всего, нужно обратиться к врачу, чтобы он поставил точный диагноз и определил сухой у вас кашель или с мокротой. Ведь от типа кашля зависит и выбор средства от него.





Сухой кашель

Что такое сухой кашель? Сухой кашель болезненный, с него начинаются инфекционные заболевания, не сопровождается отделением мокроты, не откашливается. Если не начать лечение вовремя, сухой кашель переходит в следующую стадию — влажный кашель. После приступа не наступает облегчение и мокрота не отходит.





Сухой кашель сопровождается не только болью, но и першением в горле, особенно в ночное время, что приводит к бессоннице и усталости. Часто кашель сопровождается тошнотой, а сильный приступ может спровоцировать и рвоту.





От сухого кашля хорошо помогают травы в виде отваров или настоев. Взять по 1 ст.л. ромашки, мать-и-мачехи, чабреца, шалфея, эвкалипта и липы, прокипятить 3 минуты на очень слабом огне, настоять и пить. Оставшуюся траву залить 1 л кипятка, пусть 2 минуты покипит, добавить на кончике спички бальзам «Звездочка» и сделать ингаляцию 4-5 раз.













Но самое эффективное средство — отвар корней солодки. Он смягчает кашель, а также способствует отхождению мокроты. Нельзя забывать и о таком известном средстве, как мать-и-мачеха. В ее листьях содержится слизь, защищающая гортань при сильном кашле. Фиалка трехцветная уменьшает одышку и чувство удушья. Анис.

Не только приправа, но и отличное отхаркивающее средство. Оно спасает не только от простуды, но и от приступов бронхиальной астмы. На основе этих лекарственных растений созданы отличные народные отхаркивающие средства от сухого кашля у взрослых и детей (детям дозу уменьшают наполовину!).





При лечении не забывайте о свежем воздухе, соблюдении режима дня, физиопроцедурах. Все это является хорошим дополнением к лечению.





Влажный кашель

Кашель с выделением мокроты называется влажным (мокрым, продуктивным). При этом выделяется слизь и мокрота. При адекватном лечении она отделяется и выводится наружу. Влажный кашель свидетельствует о состоянии организма очищаться.





Влажный кашель сопровождается хрипами и свистом как при дыхании, так и при самом кашле. Возникает в любое время суток. Часто сопровождается повышенной температурой тела, насморком, слезотечением. Мокрота может иметь желтый или зеленоватый цвет. Это показатель присутствия гноя в бронхах или легких. Может исходить неприятный, гнилостный запах изо рта.













Влажный кашель требует лечения средствами с отхаркивающим эффектом и стимуляцией выведения мокроты.





Чаи на основе алтея лекарственного, мать-и-мачехи, цветков липы, листьев чабреца, травы зверобоя и душицы — отличная помощь лекарственным препаратам при заболеваниях с кашлем.





Массаж при кашле

При лечении кашля применяются также различные виды массажа. Его цель:





Способствовать разжижению мокроты.

Облегчать ее выведение.

Ускорять очищение бронхов от патогенных микроорганизмов.

Устранять кашлевой симптом.

Курс массажа от кашля — 10 дней.





Дренажный массаж

Стимулирует отхождение мокроты. Выполнятся через 30 минут после принятия отхаркивающего препарата. Перед процедурой спину нужно смазать кремом или массажным маслом, можно с добавлением аромамасел.













Больного уложите на живот так, чтобы голова находилась ниже уровня тела. Под шею рекомендуется подложить подушечку и можно приступать:





Начинаем с поглаживаний.

Затем по обе стороны от позвоночника щипками продвигаемся к плечам. Делаем 20 раз. Отступаем дальше от позвоночника. Повторяем то же количество движений, направленных к голове. И так до того, пока не «дойдем до боков больного. Область подмышек не затрагиваем!

Плотно прижатыми ладонями к коже поглаживаем спину.

Ребром ладони делаем 20 «режущих» движений наискось от позвоночника в сторону плеч.





Продолжительность дренажного массажа при кашле — 30 минут, детям — 15 минут. Для усиления лечебного эффекта после массажа рекомендуется делать согревающий компресс или укутать пациента на 20 минут. Желательно провести весь курс массажа, даже если облегчение наступило после первых сеансов.





Точечный массаж

При точечном массаже от кашля лечебные манипуляции проводят в течение 1—2 минут, воздействуя на биологически активные точки:





Божественный столб. Находится на 1,5 см ниже основания черепа с двух сторон от позвоночника.

Динг Чуань. Расположены на уровне суставчика, выступающего при наклоне шеи.

Жизненная диафрагма. Парно лежат между областью лопатки и позвоночника, на уровне сердца.

Элегантный особняк. Две точки с обеих сторон расположены между ключицей и грудиной.

Бросок с небес. Единичная точка. Нащупывается в ключичной впадине.













Баночный массаж

Для баночного массажа используют аптечные банки или вакуумные из силикона. Спину больного смазывают аромамаслом или массажным маслом.





Две банки крепятся парно с двух сторон от позвоночного столба посредине спины. Двигаемся снизу к шее: по прямым линиям; по спирали; елочкой; восьмерками.

Затем меняем вектор движения банок: ровными диагональными движениями; полукруглыми дугами, приближающимися друг к другу возле позвоночника двигаемся к плечам.

Две банки двигаются одновременно вверху спины, от шеи к разным плечам.

Одну банку ставим у основания шеи и вращаем ею по часовой стрелке.













После окончания процедуры необходимо укутаться и поспать.



