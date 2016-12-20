Народные средства при кровоточивости десен

Эти два заболевание сопровождаются болевыми ощущениями, сильной кровоточивостью и неприятным запахом изо рта.

Важно сразу обратиться к стоматологу, так как это говорит о том, что ваша болезнь начала развиваться, и вполне возможно, что вам потребуется даже резекция верхушки корня зуба, а это хирургическая операция, которая относится к разряду сложных.

Важно знать, что такая болезнь как пародонтит приводит к разрушению костной ткани, расшатыванию зубов. И вплоть до их выпадения. Стоматология рекомендует при воспалении десен использовать специальные ополаскиватели, хорошие зубные щетки и зубные пасты.

Важно особенно тщательно следить за гигиеной полости рта - полоскать рот после каждого приема пищи, регулярно чистить зубы.

Также существуют народные средства для укрепления десен, например экстракт водяного перца, который увеличивает плотность сосудов и свертывание крови. Также важно при лечении воспаления кровоточивости десен проводить процедуры по удалению или уменьшению зубного камня.

Этот эффект можно получить с помощью полевого хвоща, моркови и березы. Также очень полезно будет ввести в свой рацион лимон и черную редьку. Сок редьки уменьшит камнеобразование и его плотность, а лимон нормализует рН в организме. Также хорошо помогает для уменьшения налета и зубного камня корень лопуха и кожура фасоли, это все смешать в равных частях и залить 200 гр кипятка. Принимается эта настойка вовнутрь - утро, день и вечер.

Хорошо справляется с кровоточивостью десен натуральный мед с морской солью. Смешать надо так, чтобы на вкус было очень солено. Эту смесь надо втирать в десна, как только у вас появится возможность, но не реже трех раз в день. Важно, чтобы при этом морская соль была мелкой.

Для лечения десен используется осока песчаная, арника горная. Настойки и отвары из этих трав при лечении применяются как аппликации из ватных тампонов и ополаскиватели.

Но, даже применяя все вышеперечисленные народные средства, важно помнить, что без визита к стоматологу вы не сможете провести эффективное лечение. Только опытный специалист может провести правильную диагностику и подобрать индивидуально метод лечения, который эффективно вам сможет помочь.

Кроме того, такую процедуру как удаление зубного камня может провести только специалист с использованием соответствующего оборудования. Самолечение может принести вам временное облегчение, а в некоторых случаях лишь усугубляет ситуацию, и приводит к дальнейшему развитию заболевания и потере зубов.







