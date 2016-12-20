5 советов, как улучшить свой внешний вид

Ведь привлекать внимание окружающих мужчин и вызывать зависть у женщин – это ли не счастье? Но не всем повезло с ослепительной внешностью от рождения. В современном мире добиться своей цели женщинам помогают пластическая хирургия и косметология.





Каждый выбирает способ для себя сам. Мода на сегодняшний день диктует тенденцию «Красота равно сексуальность». И каждая женщина к этому стремится.

Часто девушки даже не догадываются о своей красоте. Ведь быть красивой это не только иметь обворожительное лицо и безупречную фигуру. Необходимо ещё верить самой в свою привлекательность. Не даром существует правило: «Хочешь, чтобы тебя полюбили окружающие, так сначала полюби себя сам». Женщина, уверенная в себе, привлечёт больше восхищённых взглядов просто потому, что она постарается всеми способами подчеркнуть свою неотразимость. Даже психология говорит о том, что женская красота начинается с блеска глаз её обладательницы. Итак, чтобы стать красивой, в первую очередь, надо поверить в себя.

Нередко можно наблюдать такую ситуацию, когда женщина всю свою жизнь борется со своей непривлекательностью. Ведь всё в ней ужасно: и фигура со своими жировыми отложениями там, где это не нужно, и лицо (сначала с прыщиками на всей поверхности, потом с морщинками). Да и вечно не хватает времени на уход за собой. Ведь чтобы быть неотразимой, надо тратить на себя кучу часов в день! Эта женщина явно себя не любит. В первую очередь, ей необходимо сходить на какой-нибудь тренинг по борьбе с комплексами. Как только она научится любить себя и своё тело, каким бы безобразным оно ей не казалось, в её жизни всё изменится до неузнаваемости. Ведь собой любимой сразу найдутся силы заниматься.

Любимый организм не захочется кормить вредной для него пищей, для любимой фигуры захочется сделать парочку упражнений в день. И сразу найдётся время для ухода за своей внешностью. Ведь когда это делается с любовью, всё становится проще. Итак, психологи советуют заниматься самовнушением примерно по пятнадцать минут в день для начала месяц. Главное верить – это поможет. Результат не заставит себя долго ждать. Но бросать походы в солярий, салон красоты и фитнесс-клуб тоже не стоит. Возможно стоит почистить организм при помощи определенной диеты. Не бросайтесь из крайности в крайность.

Красота действительно страшная сила. Вы когда-нибудь обращали внимание, что имеют в жизни красивые женщины? Да. У них есть всё: и материальные блага, и любовь, и счастье. И не потому, что проблем у них меньше, чем у не красавиц. А потому, что справляться с ними им гораздо проще.

Так что же такое красивая внешность? Вот, к примеру, маленький изящный носик. Никто не станет спорить, что это красиво. А если «посадить» такой нос на лицо с крупными чертами? Он там будет смотреться явно не к месту. Или, например, сейчас эталоном красоты считаются полные, чувственные губы. А если они на миниатюрном личике? Это, бесспорно, не красиво. Значит, красота – это гармоничное сочетание отдельных составляющих внешности.

Существуют способы улучшить свой внешний вид, и они довольно просты. Вот некоторые из них.

Здоровый сон. Нужно во всём знать меру. И во сне тоже. Если Вы недосыпаете, это отражается, в первую очередь, на Вашем лице. «Мешки» под глазами, синие круги, нездоровый цвет лица и т. д. Пересып тоже ни к чему хорошему не приведёт. Оптимальное время для отдыха организма в ночные часы – восемь часов. Необходимо отходить ко сну, не позднее двенадцати часов ночи, в помещении не должно быть душно. И на ночь нельзя переедать и пить много жидкости.

Вредные привычки. Все мы знаем, что курение и алкоголь оказывают пагубное влияние на здоровье нашего организма. И, в первую очередь, это отражается на нашей внешности. Появляется сухость кожи, зубы становятся жёлтыми, ногти и волосы – ломкими. Чтобы этого избежать, нужно навсегда отказаться от этих пристрастий.

Полноценное питание. Для здорового внешнего вида организму необходимо получать суточную дозу всех витамином, минералов и микроэлементов. А для этого питание должно быть сбалансировано. Нужно есть поменьше жирной, солёной пищи. Употреблять больше фруктов и овощей.

Правильно пользуйтесь косметикой. Необходимо правильно подбирать средства ухода за лицом и телом. Нужно отдавать предпочтение средствам, подходящим Вашему возрасту и типу кожи, волос. Также следите, чтобы косметика не вызывала аллергических реакций. Проверяйте сроки годности на упаковках. Также можно пользоваться рецептами народной медицины. Ведь они создавались веками и проверены временем. Если есть такая возможность, не забывайте посещать. Хотя бы иногда, салоны красоты.

А ещё: почаще улыбайтесь, любите себя и окружающий Вас мир и людей. И всё у Вас будет хорошо. И не забывайте, что всё-таки главное – внутренняя красота, а потом уже внешняя.



