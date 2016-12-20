Мифы о гриппе, которые могут привести к грозным осложнениям

В период эпидемии гриппа стоит быть предельно осторожными по отношению к своему здоровью. Стоит подумать и о будущем состоянии здоровья окружающий, так как есть люди, считающие, что раз они заболели, то ничего страшного не произойдет, если их вирусом заразится кто-нибудь другой. На самом деле, так думает подавляющая часть современного общества и причин на это у людей достаточно, например: не отпускают на больничный с работы, не с кем оставить ребенка и некуда пойти самому, чтобы вылечиться вдали от близких людей, и так далее.





Врачи решили рассказать людям правду о гриппе, опровергнув всем известные мифы, чтобы у каждого больного была возможность предупредить развитие возможных осложнений:





1. Переохлаждение — путь к гриппу. Этот миф является наполовину правдой. Все дело в том, что вирус гриппа передается только воздушно-капельным путем и переохлаждение не имеет к заражению никакого отношения. Но в действительности, если человек будет регулярно переохлаждаться, к примеру, носить легкую верхнюю одежду или не надевать головной убор, то его иммунная система вынуждена будет работать в два раза больше и, соответственно, ослабевать. В результате, человек со слабым иммунитетом имеет гораздо больше шансов подхватить вируса гриппа, чем остальные.





2. Иммуностимуляторы — наилучшее средство профилактики против гриппа. Как бы там не было, любой аптечный препарат является лекарством и состоит из химических соединений. Даже если с их помощью и можно укрепить иммунитет, то заодно заполучить проблемы с пищеварением и печенью, так как человеческий организм настроен на прием натуральных продуктов. Да и в обществе уже давно все убедились в том, что ни один из иммуностимулирующих препаратов не способен защитить от гриппа.





3. Народные рецепты лечения гриппа лучше, чем любые таблетки. В случае с банальной простудой, возможно, это утверждение имело бы место быть. Но когда речь идет о вирусе гриппа, здесь будет мало народных средств, например: меда, чеснока, отваров из ромашки и шиповника. Медики рекомендуют использовать рецепты из народной медицины, как вспомогательное средство при приеме лекарств.





4. Лечить грипп необязательно. Так думают только те, кто халатен к своему здоровью и жизни в целом. Вирус гриппа быстро распространяется по крови и наносит урон всем органам и клеткам, отсюда и ломота в суставах и костях, головные боли и так далее. Не лечить грипп — опасно, это может даже привести к летальному исходу. В медицине известны случаи, когда люди были под наблюдением врачей и получали соответствующие препараты для борьбы с вирусом и все равно их не могли спасти, так как грипп оказался сильнее. Так что лечиться нужно обязательно!



