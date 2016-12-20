Корица и мед порадуют своими свойствами

Оба ингредиента имеют антимикробные соединения, которые работают вместе, чтобы предотвратить инфекцию, а также заболевания, связанные с грибком. Но это еще не все, вот несколько других преимуществ, которые стоит упомянуть. Корица и мед для здоровья.





Простуда и грипп. Мед является отличным противовирусным агентом, который «покрывает» ваше горло, чтобы предотвратить кашель и успокоить боль в горле. Кроме того, он обладает антивирусными свойствами, которые борются с гриппом. Кроме того, корица обладает противовоспалительными свойствами, облегчает заторы в пазухах и легких. Более того, она укрепляет вашу иммунную систему, помогая тем самым организму бороться с инфекцией. Для использования, смешайте столовую ложку меда с ¼ чайной ложки корицы и принимайте по мере необходимости в течение 3-х дней.





Холестерин. И корица и мед помогают понижать уровень холестерина, что в свою очередь снижает артериальное давление. Для использования, добавьте 2 столовые ложки меда и 3 чайные ложки корицы в чашку зеленого чая и выпивайте утрам.





Укрепляет иммунную систему. Регулярно принимайте мед перед сном или добавляйте корицу в утренний кофе, это будет стимулировать вашу иммунную систему с течением времени, а также обеспечит питательные вещества, в которых нуждается ваш организм.





Потеря волос. Остановить выпадение волос можно, применяя смесь столовой ложку корицы, столовой ложки оливкового масла и столовой ложки меда на кожу головы. Оставьте на 15 минут, промойте и высушите, как обычно. Используйте эту смесь каждые несколько дней, по мере необходимости.





Боль в желудке. Расстройство желудка можно облегчить путем смешивания равных частей меда и корицы. Принимайте эту смесь по 1 столовой ложке за 30 минут перед каждым приемом пищи. Запивайте большим стаканом воды. Это также поможет лечить язвы, диарею и воспаление кишечника.





Акне. Оба компонента уменьшают отек и лечат заболевания кожи. Достаточно смешать мед и корицу и нанести эту пасту на пораженные участки, оставив действовать на ночь. Утром смойте теплой водой.





Болезни сердца. Комбинация корицы и меда, снижает уровень холестерина, улучшая сердечно-сосудистую систему, что защитит вас от болезни сердца, инфаркта и инсульта.





По результатам исследований, проведенных чешскими учеными из университета имени Томаша Гаррига Масарика в городе Брно, пиво при регулярном потреблении оказывает крайне губительное воздействие на организм человека.







