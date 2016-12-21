4 упражнения для здоровья спины

Жизнь современного человека на 80% состоит из сидения за компьютером. Естественно, это негативно сказывается на здоровье спины. Какие упражнения для спины можно делать, не вставая со стула – читай в нашем материале.





Здоровая спина – это, без преувеличения, здоровье всего организма. И, чтобы сохранить спину здоровой до самой старости, необходимо ею заниматься. Если у тебя нет возможности посвящать этому вопросу дополнительное время, ежедневной делай несложный комплекс для спины, сидя прямо на стуле.





Упражнение для спины: прогиб





Данное упражнение займет у тебя пару минут времени, однако разгрузит грудной отдел. В принципе, его можно делать и не в комплексе упражнений, а отдельно, как только ты почувствуешь напряжение в этой зоне.





Для выполнения упражнения, хорошо прижми спину к стулу и скрести руки за головой. На выходе максимально выгни спину, чтобы грудная клетка «ушла» перед. Задержись в положении на 20 секунд и вернись в исходное положение.





Упражнение необходимо выполнить 5-8 раз.





Упражнение для спины: подъем плеч





Это упражнение вмиг облегчит все неприятные ощущение в районе шеи, а также поможет сохранить идеальную осанку. Для его выполнения сядь на край стула. Спина должна быть ровной. На выходе подними плечи максимально вверх, затем опусти их в исходное положение.





Упражнение необходимо выполнить 20 раз.





Упражнение для спины: вращение плечами





Для проработки плечевого пояса, поставь руки на плечи, и в очень медленном ритме выполняй вращения руками назад. Необходимо выполнить 30 вращений назад. Затем, повторить то же самое, только выполняя вращения вперед.





Это упражнение облегчает неприятные ощущения в верхней части спины, что случается очень часто во время постоянной работы за компьютером.





Упражнение для спины: скручивания





Скручивания помогают расслабить мышцы фактически по всей спине. Очень важно выполнять это упражнение максимально аккуратно, чтобы не вызвать никаких дискомфортных ощущений. Для выполнения упражнения сядь на край стула, руки соедини за головой. На выходе максимально повернись вправо, задержи достигнутое положение на несколько секунд. Затем, то же самое повтори, выполняя упражнение на левую сторону.





Выполни упражнение по 20 раз в каждую сторону.





Важно: помни, для здоровья спины, необходимо делать перерывы в работе за компьютером. Оптимально гулять по 10 минут каждые 2 часа.



