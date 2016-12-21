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Леди
Красота и здоровье
21 декабря 16, 14:01
Грипп 2017: как уберечь себя от болезни
простуда
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В последние несколько дней фейсбук-лента буквально наполнилась пугающими новостями о смертельном вирусе гриппа, который унес несколько десятков жизней за последний месяц.
Пока народ в панике очищает аптеки от всех залежавшихся антивирусных средств, мы предлагаем простой и действенный план, который поможет тебе уберечься от болезни.

Налегай на витамин С

Сезон цитрусовых в разгаре, на прилавках магазинов полно солнечно-оранжевых плодов хурмы, в которой тоже содержится огромное количество витамина С. Когда в стране начинается эпидемия, старайся съедать несколько порций этих фруктов в день, пей чай с лимоном, а на завтрак – апельсиновый фреш вместо кофе.

Мой руки

В сезон простудных заболеваний этим простым и привычным ритуалом пренебрегать никак нельзя. Обзаведись антисептиком (санитайзером) для рук и протирай им ладони, когда рядом нет умывальника с мылом. А вообще, мой руки после общественного транспорта, магазинов, контакта с деньгами, до и после еды. Совет: после мытья лучше вытирать руки одноразовыми бумажными салфетками, а не сушить под сушилкой – под воздействием теплого воздуха бактерии начинают размножаться в разы быстрее.

Проветривай помещение

Вне зависимости от того, где ты находишься, дома или в офисе, заведи привычку проветривать помещение хотя бы раз в 2 часа. Свежий, морозный воздух в этом случае – хорошая профилактика.

Питайся сбалансировано

Сесть на диету сейчас – не самая лучшая идея. Перейдя в режим недостатка питательных веществ, организм станет более восприимчив к болезнетворным бактериям и вирусам. Твоя задача сейчас – разнообразное и сбалансированное питание. Бульоны с домашней птицей, нежирное мясо, морская рыба и печень, каши, творог и мед, орехи и зерновой хлеб – вот продукты, которые помогут тебе повысить иммунитет и сохранить здоровье.

Попробуй «бабушкины» рецепты

Наряду с инновационными медикаментами, существуют и традиционные методы, проверенные опытом поколений. Так, например, промывание носа и полоскание горла соленой водой, помогает убить бактерии, а настойка эхинацеи повышает сопротивляемость организма к вирусам.

Высыпайся

Недостаток сна – еще один негативный для иммунитета фактор. Положенные 8 часов отдыха в сезон гриппа и простуд – святое правило. Ни один сериал или чат не стоит того, чтобы утром проснуться разбитой, уставшей и лишенной энергии, не говоря уже о том, что коварным бактериям поразить невыспавшийся организм намного проще. 

Источник: http://www.cosmo.com.ua/
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