Диетологи рассказали, чем полезен цикорий

Упаковка этого растворимого продукта просто пестрит обещаниями – напиток полезен для гипертоников, пожилых людей, детей, беременных женщин, снижает уровень сахара, подавляет повышенный аппетит, помогает печени справляться со своими «обязанностями».

Однако некоторые сторонник натуральной медицины считают любой растворимый напиток источником токсических веществ, которые просто напросто отравляют организм. Так стоит ли цикорий считать более полезным, чем кофе?

Полезные свойства цикория продиктованы полезными веществами, входящими в его состав. Источником клетчатки, дубильных веществ и витаминов считается корень польза цикория для нашего организмарастения. Есть также салатный цикорий, который отличается более мясистыми стеблями и корнем.

Для приготовления напитка используется обжаренный корень цикория. При помощи экстракции получают растворимый концентрат. Сначала из сухого обжаренного корня изготавливают крепкий «настой», а после получают порошок путем высушивания корня в печах-сублиматорах.

Основным полезным компонентом цикория является инулин. Это особый вид клетчатки, полезный для микрофлоры кишечника. Бифидобактерии, которые являются основными «жителями» желудочно-кишечного тракта, питаются только клетчаткой. Поэтому чашка цикория станет настоящим спасением для тех, кто питается концентрированными продуктами, полуфабрикатами и мучными изделиями.

Если вы собираетесь сесть на фруктовую или овощную диету, обязательно включите в свой рацион цикорий. Как видите, польза цикория, как и польза лука для нашего здоровья, довольно очевидна.

Цикорий примечателен тем, что напоминает вкус кофе. Обжаренный корень терпок и горьковат, поэтому при экстренной необходимости он может заменить любимый напиток. Заменить кофе цикорием нужно также при беременности. Это снизит риск возникновения запоров, тяжести в желудке, изжоги и гестоза. Цикорий просто необходим в меню гипертоников.



