Эксперты посоветовали, как побороть вечерний аппетит

Рабочая суматоха, когда не то что перекусить - вздохнуть некогда, позади. Впереди - диван, ужин и телевизор. И неизменный компаньон - вечерний аппетит, который не побороть, или попросту - жор.

Вечерний жор - как сказать ему «нет»

Громко и с чувством. Особенно если днём принимать определенные «меры предосторожности», чтобы вечером не кидаться на еду, как стая волков, а бороться с аппетитом. В чём они заключаются?

Пить. Обычную воду, не считая кофе, чая, тем более соки и напитки, кроме минеральной воды (употреблять надо в меру). Часто организм просит не еды, а воды, и стакан её не только утолит ложное чувство голода, но и освежит. Заодно избавив от отёков (лучшее мочегонное - вода, при достаточном поступлении которой организму не приходится её накапливать).





Кушать мелкими порциями, накладывая еду в маленькие тарелочки или глубокие плошки, которые можно обхватить одной ладошкой. Горка пищи над такой посудой смотрится гораздо более привлекательно, чем размазанная по большой тарелке.





Не пренебрегать сложными углеводами - кашами, злаками, макаронами из твёрдых сортов пшеницы. Они улучшают работу мозга, без них невозможна мыслительная деятельность. Получаемая из них энергия поддерживает нас целый день. Однако помните - кондитерские изделия и белый хлеб, являясь сложными углеводами, пользы не приносят и хороши изредка.





Обязательно перекусывайте, только не на бегу. Какой бы работа ни была, в ней можно выкроить 5 минут для того, чтобы покушать. Заварите чай или кофе, скушайте фрукт, бутерброд, творог или йогурт, салатик или что-то ещё. Это поможет не оголодать к концу рабочего дня.





Перед уходом с работы перекусите, но не сладким. Подойдут кусочек мяса или сала, кефир с размоченными в нём сухофруктами или бананом. Просто фрукты.

Дома для начала выпейте воды и приготовьте себе клетчатку. Одна столовая ложка, залитая (лучше с утра) соком, кефиром или водой, притупит чувство голода. В этом случае процесс приготовления ужина не будет омрачён «кусочничаньем», а вечерний аппетит будет побеждён.





Телевизор и компьютер - «Враги №1» на время приёма пищи! Они заставляют забыть о чувстве меры и склоняют вас к перееданию. За интересным фильмом или перепиской вы не замечаете, что съедаете больше, чем надо, и даже поход на кухню может остаться незамеченным.





Возьмите за правило гулять перед сном. Поужинали, убрали посуду, обменялись впечатлениями - и марш на прогулку всей семьёй. И не страдайте по поводу уроков. Нагулявшиеся и весёлые дети сделают их быстрее, а лишнее общение с семьёй лишним не будет. Да и глаза от монитора отдохнут. При этом вечерний аппетит «устанет», и бороться с ним не придётся.





Лимон и корица как средство взбодриться

Захотели перекусить? Не торопитесь кушать. Вскипятите воду и сделайте кофе или чай с корицей, можно заварить цикорий. Тёплая вода с выжатым в неё лимоном тоже хорошо утоляет жажду и избавляет от незапланированного аппетита. Минут через двадцать вы про него вообще забыть можете.

Но если вам очень хочется покушать перед сном - лучше покушайте после 20.00, чтобы не навещать холодильник после 23.00.



