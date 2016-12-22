Виды лука и их польза для здоровья

Большинство народов использовало лук для избавления от многих болезней, признавая его лечебный характер.

Еще Гиппократ советовал есть лук больным, которые страдали подагрой, ревматизмом и ожирением. А персидский врач Ибн Сина в своих трудах писал о том, что лук обеззараживает раны, усиливает аппетит, лечит ангину, очищает плохую воду.

Римляне полагали, что лук способствует увеличению мужества, поэтому включали его в меню военных. В лечебных свойствах лука никто не сомневается и теперь.

Особенно полезно употреблять лук весной, когда организм подвержен авитаминозу. Если ежедневно употреблять 150 г лука, то можно обеспечить свой организм суточной нормой аскорбиновой кислоты, витамина А и 1/5 нормы калия и кальция. Не нужно забывать и о мерах предосторожности. Людям, страдающим расстройствами кишечника, язвой желудка, панкреатитом нужно съедать минимальное количество лука.

Репчатый лук. Это один из самых любимых и популярных видов лука. Он может быть белым, фиолетовым, желто-коричневым, желтым, розовым, красным. Свое название лук получил из-за того, что его подземная часть похожа на репу. В репчатом луке много фитонцидов, которые великолепно справляются с дифтерийной, дизентерийной, туберкулезной палочкой, а также стрептококками. Если вы страдаете авитаминозом или гиповитаминозом, обязательно включите в свое здоровое питание на каждый день репчатый лук. При головной боли можно подышать парами лука.

Лук-шалот. Луковица этого вида лука состоит из нескольких небольших луковичек, которые соединены друг с другом. В отличие от репчатого лука, лук-шалот имеет более мягкий и сочный вкус. Исследования врачей подтвердили наличие в луке-шалоте большого количества флавоноидов, которые препятствуют раковым опухолям.

Лук-порей. Он чрезвычайно полезен и питателен благодаря наличию таких веществ, как железо, натрий, кальций, магний и фосфор. Узнать лук-порей очень просто: он имеет широкие плоские листочки и утолщенную белую ножку. Употребляя лук-порей можно очистить свой кровь и таким образом предотвратить атеросклероз.

Как видите, польза репчатого лука, лука-порея и лука-шалота очень большая. Включите их свой рацион, и вы навсегда забудете о болезнях.



