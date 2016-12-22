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Леди
Красота и здоровье
21 декабря 16, 15:07
Виды лука и их польза для здоровья
лук
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Польза лука изучалась еще с древних времен.
Большинство народов использовало лук для избавления от многих болезней, признавая его лечебный характер.
Еще Гиппократ советовал есть лук больным, которые страдали подагрой, ревматизмом и ожирением. А персидский врач Ибн Сина в своих трудах писал о том, что лук обеззараживает раны, усиливает аппетит, лечит ангину, очищает плохую воду.
 
Римляне полагали, что лук способствует увеличению мужества, поэтому включали его в меню военных. В лечебных свойствах лука никто не сомневается и теперь.
 
Особенно полезно употреблять лук весной, когда организм подвержен авитаминозу. Если ежедневно употреблять 150 г лука, то можно обеспечить свой организм суточной нормой аскорбиновой кислоты, витамина А и 1/5 нормы калия и кальция. Не нужно забывать и о мерах предосторожности. Людям, страдающим расстройствами кишечника, язвой желудка, панкреатитом нужно съедать минимальное количество лука.
 
Репчатый лук. Это один из самых любимых и популярных видов лука. Он может быть белым, фиолетовым, желто-коричневым, желтым, розовым, красным. Свое название лук получил из-за того, что его подземная часть похожа на репу. В репчатом луке много фитонцидов, которые великолепно справляются с дифтерийной, дизентерийной, туберкулезной палочкой, а также стрептококками. Если вы страдаете авитаминозом или гиповитаминозом, обязательно включите в свое здоровое питание на каждый день репчатый лук. При головной боли можно подышать парами лука.
 
Лук-шалот. Луковица этого вида лука состоит из нескольких небольших луковичек, которые соединены друг с другом. В отличие от репчатого лука, лук-шалот имеет более мягкий и сочный вкус. Исследования врачей подтвердили наличие в луке-шалоте большого количества флавоноидов, которые препятствуют раковым опухолям. 
 
Лук-порей. Он чрезвычайно полезен и питателен благодаря наличию таких веществ, как железо, натрий, кальций, магний и фосфор. Узнать лук-порей очень просто: он имеет широкие плоские листочки и утолщенную белую ножку. Употребляя лук-порей можно очистить свой кровь и таким образом предотвратить атеросклероз.
 
Как видите, польза репчатого лука, лука-порея и лука-шалота очень большая. Включите их свой рацион, и вы навсегда забудете о болезнях. 

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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