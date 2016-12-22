Как правильно питаться: хитрости некоторых продуктов

«Как правильно питаться?» - этот вопрос интересует и мужчин, и женщин, которые заботятся о себе.

Как потреблять белки?

Если вы принимаете в пищу белковые продукты, то одновременно с ними нельзя употреблять крахмалсодержащие продукты. Без особых опасений употребляйте вместе с белками сельдерей, зеленые бобы и фасоль, кабачки, лук, шпинат, ботву корнеплодов, капусту. А вот картошку, бобовые, корнеплоды и разнообразные злаки с белковыми продуктами лучше не употреблять.

Вы можете себе устроить своеобразную диету для похудения живота, добавив к белковым продуктам салатик из помидоров, капусты, редиса, болгарского перца, не заправленных ничем.

Как потреблять крахмал?

Если вы хотите знать, как правильно питаться, то уясните, что крахмалистую пищу лучше всего не сочетать между собой, например, ешьте раздельно хлеб и картофель.

Очень хорошо пережевывайте продукты, содержащие крахмал, ведь чтобы этот нутриент хорошо усвоился, его необходимо предварительно хорошенько обработать ферментами слюны.

Великолепным дополнением для блюд, содержащих крахмал, будут корнеплоды и легкие овощи.

Как потреблять фрукты?

Очень полезно употреблять в пищу совместно фрукты и разнообразные орешки. Также великолепно они сочетаются с овощами и корнеплодами, в составе которых нет крахмала.

Обратите внимание на то, что не следует смешивать в один прием пищи кисловатые и сладкие фрукты.







