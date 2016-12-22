7 ошибок при чистке зубов, которые совершают все

Сокращаем время чистки

Любой стоматолог подтвердит, что чистке зубов необходимо уделять не менее 2-3 минут. Если такая продолжительность процедуры кажется вам невозможной, простой попробуйте постепенно увеличивать время чистки. Поверьте, эти несколько минут ничто по сравнению с тем, какую пользу вы принесете зубам и деснам. И это первое правило как правильно чистить зубы.





Используем неправильную щетку

Тем, кто руководствуется выбором зубной щетки, исходя из акций в соседнем магазине, стоит знать, что правильная зубная щетка убережет ваши зубы от множества проблем со здоровьем. Эксперты советуют выбирать щетки средней жесткости. Такие приспособления бережно очистят зубы от налета и не повредят эмаль. Разумный выбор зубной щетки одно из важных правил как правильно чистить зубы.





Пренебрегаем чистотой щетки

Такую ошибку допускает едва ли не каждый второй взрослый, что уж говорить про детей. А теперь представьте, что удаленные из ротовой полости бактерии поселились на вашей щетке. Каждый раз, когда вы забываете вымыть зубную щетку, микроорганизмы ликуют, ведь совсем скоро они снова попадут в ротовую полость. Возьмите себе за правило мыть зубную щетку после каждой процедуры и это вам условие как правильно чистить зубы.





Применяем силу во время чистки

Несмотря на то, что зубы - это по сути кости, не стоит забывать о том, что их окружают десны. Любое ваше нажатие может повредить окружающие зубы ткани и эмаль. Поэтому не стоит применять силу во время чистки зубов, постарайтесь, чтобы ваши движения щеткой были деликатными.





Чистим не все зубы

В спешке мы часто проводим зубной щеткой лишь по той части зубов, что расположены в зоне видимости окружающих. Другими словами мы очищаем “зону улыбки”, забывая про дальние уголки челюсти. Такая небрежность и приводит к кариесу. Как правильно чистить зубы? Эксперты советуют тщательно следить за качеством процедуры чистки, ведь бактерии могут легко попасть с одного зуба на другой.





Выбираем вредную зубную пасту

Многие зубные пасты содержат пищевую соду, которая обладает отбеливающим эффектом. Однако, производители такого продукта не предупреждают, что подобные паста могут нанести вред зубной эмали. Поэтому перед выбором пасты, лучше посоветуйтесь со своим стоматологом.





Не пользуемся зубной нитью

Использование зубной нити считается пережитками прошлого. А зря! Ведь с помощью этого простого приспособления можно легко очистить те участки ротовой полости, куда не проникает зубная щетка. Использовать нить очень просто, для этого достаточно обернуть ее вокруг зуба и перемещать вверх-вниз с обеих сторон до линии десен.





Теперь вы знаете как правильно чистить зубы! Используйте наши подсказки и ваши зубки будут радовать вас здоровьем очень долго!



