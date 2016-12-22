5 ежедневных привычек, которые избавят от целлюлита

Какие ежедневные привычки избавят тебя от целлюлита – читай в нашем материале

Целлюлит – естественное явление, которое можно встретить на теле фактически каждой женщины. Врачи утверждают, если целлюлита немного, это – вполне естественно и говорит о том, что женщина здорова. Однако прекрасная половина человечества, которая, конечно же, стремится к идеалу, постоянно борется с этим недугом. Давай посмотрим, какие привычки помогут избавиться от целлюлита без излишних усилий.





Зеленый чай





Зеленый чай, как известно, обладает очень большим количеством полезных свойств для организма. Так, он нормализует давление, позитивно влияет на сердце, улучшает цвет лица, является антиоксидантом. Кроме того, зеленый час выводит из организма шлаки и токсины, а также позитивно влияет на циркуляцию лимфы.





Привычка пить зеленый чай вместо черного, и тем более, вместо кофе помогает избавиться от целлюлита.





Антицеллюлитная косметика





Нужно сразу отметить, антицеллюлитная косметика – не панацея от всех проблем. Она может послужить лишь вспомогательным шагом на пути к гладкой попе. Но это вовсе не значит, что ее не стоит применять. Стоит, и желательно регулярно. В твоем арсенале должен быть крем и какая-нибудь грязевая маска, которая очень эффективно разбивает застои лимфы.





Кремом стоит пользоваться 1 раз в день, маской – 3 раза в неделю.





Йога





Привычка заниматься йогой не только избавит от целлюлита, но и уберет боли в спине, лишний вес, а также придаст телу подвижность. Мастера говорят, в день достаточно выделить 20-25 минут для тренировки. Согласись, это может каждый.





Контрастный душ





Контрастный душ – отличная привычка для тех, кто не хочет видеть на себе целлюлит. Идеально практиковать его по утрам, чтобы взбодрить организм и подготовить к рабочему дню. Помни, начинать и завершать контрастный душ необходимо теплой водой.





Самомассаж





Самомассаж с применением любого масла не только поможет в борьбе с целлюлитом, но и повысит упругость кожи, улучшит состояние груди, а также сделает кожу эластичной. Ничего сложного в самомассаже нет: после душа не вытирай тело до конца – оно должно быть слегка влажным.





Возьми любимое масло (к, примеру, оливковое), и круговыми движениями начни втирать его по направлению от стоп – до бедер.





Втирать нужно с достаточной силой, чтобы тело слегка покраснело. После того, как дойдешь до бедер – переходи на живот, грудь и руки. Это – отличный ритуал перед сном.



