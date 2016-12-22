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Леди
Красота и здоровье
22 декабря 16, 12:32
5 процедур для красоты за 3 дня до Нового года
лицо
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В новогоднюю ночь каждой женщине хочется выглядеть настоящей принцессой.
Однако в предпраздничной суете о себе, как правило, вспоминаешь в последний момент.

Итак, до Нового года осталось всего три дня, а ты еще не начинала готовиться? Тогда не будем терять ни минуты!

Станем стройнее

Если ты не успела привести в порядок фигуру, самое время сесть на трехдневную диету. Употребляй фрукты, низкокалорийные салаты, овощи, приготовленные на пару, и старайся пить как можно больше жидкости. О мясе, крупах, картофеле и мучном на это время лучше забыть.

Депиляция

Чтобы кожа успела успокоиться после раздражения, эту процедуру лучше сделать за сутки до праздничной ночи.

Маска для лица

Кожу лица можно освежить при помощи 15-минутной маски из оливкового масла, нескольких капель сока лимона и овсяной крупы. Не забудь и об области вокруг глаз – маска из тертого огурца, свежей петрушки и сметаны осветлит кожу, а также уберет отеки и покраснения.

Волосы

Побалуй волосы своей любимой маской на основе репейного, льняного или касторового масла, ведь твои пряди просто обязаны сиять красотой в Новогоднюю ночь!

Ванна

Чтобы твоя кожа была гладкой и шелковистой, прими ванну с добавлением двух столовых ложек картофельного крахмала и одной столовой ложки оливкового масла. После процедуры не стоит вытираться полотенцем – дай действующим компонентам хорошенько впитаться в кожу.

Источник: http://liza.ua/
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