Тыквенные семечки - польза и вред для организма

Вместе с этим, как и любой продукт, они имеют отрицательные свойства. Но давайте обо всем по-порядку.

Польза тыквенных семечек. Семена тыквы великолепно стабилизируют кровяное давление. Если вы страдаете морской болезнью, то во время сильной качки просто съешьте горсть тыквенных семечек и тошнота пройдет. Эти замечательные семена эффективно снижают уровень сахара. Помогут они и людям, которые страдают частыми запорами. Семена тыквы выводят из организма кадмий и свинец.

Тыквенные семечки полезно употреблять мужчинам, поскольку их употребление можно назвать профилактикой простатита. Семена тыквы являются и отличным средством против стресса. Вы только начнете их есть, а ваши плохие мысли улетучатся куда-то далеко, вы станете спокойнее и расслабленнее. А вот если вам нужно активизировать мозговую деятельность, то съешьте горсть грецких орехов. Все о пользе грецких орехов читайте на этом же сайте.

Семена тыквы – это великолепное средство против ожогов. Для лечения ожога необходимо приготовить кашицу и приложить ее к ране, а затем оставить на несколько часов. Даже, если рана довольно глубокая, то она быстро заживет.

Было бы несправедливо говорить лишь о пользе тыквенных семечек. В некоторых случаях они могут принести вред. К примеру, людям, которые страдают повышенной кислотностью, нарушениями желудочно-кишечного тракта, плохой проходимостью кишечника, тыквенные семечки употреблять не рекомендуется.

Самые полезные для здоровья – это свежие семена тыквы, подсушенные на солнце. Во время термической обработки они, к сожалению, теряют много полезных свойств. Всегда помните о том, что даже если вы едите семечки, как лекарственное средство, то съедать можно не более 10 граммов за сутки.

Как видите, тыквенные семечки, польза и вред которых описывались выше, могут, как «другом», так и «врагом». Все будет зависеть от того, в каком количестве и с какой целью вы их будете употреблять.







