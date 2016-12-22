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Леди
Красота и здоровье
22 декабря 16, 12:36
Тыквенные семечки - польза и вред для организма
Тыквенные семечки
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Тыквенных семечек, кроме того, что они вкусные и питательные, еще содержат множество витаминов, минералов и полезных веществ.
Вместе с этим, как и любой продукт, они имеют отрицательные свойства. Но давайте обо всем по-порядку.
 
Польза тыквенных семечек. Семена тыквы великолепно стабилизируют кровяное давление. Если вы страдаете морской болезнью, то во время сильной качки просто съешьте горсть тыквенных семечек и тошнота пройдет. Эти замечательные семена эффективно снижают уровень сахара. Помогут они и людям, которые страдают частыми запорами. Семена тыквы выводят из организма кадмий и свинец.
 
Тыквенные семечки полезно употреблять мужчинам, поскольку их употребление можно назвать профилактикой простатита. Семена тыквы являются и отличным средством против стресса. Вы только начнете их есть, а ваши плохие мысли улетучатся куда-то далеко, вы станете спокойнее и расслабленнее. А вот если вам нужно активизировать мозговую деятельность, то съешьте горсть грецких орехов. Все о пользе грецких орехов читайте на этом же сайте.
 
Семена тыквы – это великолепное средство против ожогов. Для лечения ожога необходимо приготовить кашицу и приложить ее к ране,  а затем оставить на несколько часов. Даже, если рана довольно глубокая, то она быстро заживет.
 
Было бы несправедливо говорить лишь о пользе тыквенных семечек. В некоторых случаях они могут принести вред. К примеру, людям, которые страдают повышенной кислотностью, нарушениями желудочно-кишечного тракта, плохой проходимостью кишечника, тыквенные семечки употреблять не рекомендуется.
 
Самые полезные для здоровья – это свежие семена тыквы, подсушенные на солнце. Во время термической обработки они, к сожалению, теряют много полезных свойств. Всегда помните о том, что даже если вы едите семечки, как лекарственное средство, то съедать можно не более 10 граммов за сутки.
 
Как видите, тыквенные семечки, польза и вред которых описывались выше, могут, как «другом», так и «врагом». Все будет зависеть от того, в каком количестве и с какой целью вы их будете употреблять.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/

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