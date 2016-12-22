Продукты, которые укрепляют память

Рассмотрим список продуктов, которые улучшат вашу память:

• Оливковое масло. Если вы готовите различные салаты, то следует заправлять их оливковым маслом. Как известно антиоксиданты, которые находятся в оливковом масле первого отжима, препятствуют накоплению холестерина в сосудах головного мозга.

• Овощи и бобы. Старайтесь каждый день употреблять в пищу салаты из бобовых и овощей. В этих продуктах содержится витамин Е, он поможет предотвратить ухудшении памяти, так же эти продукты стимулируют мыслительные способности.

• Морепродукты и рыба. Фосфор и жирные кислоты, которые содержатся в этих продуктах, усиливают работу головного мозга.

• Орехи, семечки, тыквенные семечки. Их употребление также поможет улучшить память.

• Ростки, крупы, пшеничные отруби. Это отличный источник энергии для головного мозга.

• Мясо, яйца. Эти продукты также оказывают положительное воздействие на умственную деятельность.

• Сыр. Содержит протеины, которые усиливают концентрацию внимания.

• Чаи, минеральная вода, свежевыжатые соки. Каждый день нужно выпивать не меньше 2-х литров воды в день, ведь наш мозг на 90% состоит из воды.



