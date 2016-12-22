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Леди
Красота и здоровье
22 декабря 16, 12:42
Продукты, которые укрепляют память
память
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Как известно с возрастом происходит ухудшение памяти, однако следует отметить, что существует ряд продуктов, которые могут помочь предотвратить это и даже улучшить способность к запоминанию.
Рассмотрим список продуктов, которые улучшат вашу память:
 
• Оливковое масло. Если вы готовите различные салаты, то следует заправлять их оливковым маслом. Как известно антиоксиданты, которые находятся в оливковом масле первого отжима, препятствуют накоплению холестерина в сосудах головного мозга.
 
• Овощи и бобы. Старайтесь каждый день употреблять в пищу салаты из бобовых и овощей. В этих продуктах содержится витамин Е, он поможет предотвратить ухудшении памяти, так же эти продукты стимулируют мыслительные способности.
 
• Морепродукты и рыба. Фосфор и жирные кислоты, которые содержатся в этих продуктах, усиливают работу головного мозга.
 
• Орехи, семечки, тыквенные семечки. Их употребление также поможет улучшить память.
 
• Ростки, крупы, пшеничные отруби. Это отличный источник энергии для головного мозга.
 
• Мясо, яйца. Эти продукты также оказывают положительное воздействие на умственную деятельность.
 
• Сыр. Содержит протеины, которые усиливают концентрацию внимания.
 
• Чаи, минеральная вода, свежевыжатые соки. Каждый день нужно выпивать не меньше 2-х литров воды в день, ведь наш мозг на 90% состоит из воды.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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