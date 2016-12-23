Употребление кофе снижает риск развития слабоумия

Американские ученые обнаружили, что любители кофе в три раза реже сталкиваются с деменцией. Результаты исследования опубликованы в Журнале геронтологии: медицинская наука. Также о нем пишет общество по борьбе с Альцгеймером.





Американские ученые из Висконсинского университета проводили экспериментальное наблюдение. В течение 10 лет специалисты наблюдали за 6467 женщинами в возрасте 65 лет и старше. В среднем каждая из пожилых дам потребляла менее 261 мг кофеина в день (2 больших чашки кофе), 5–6 чашек чая или 8 стаканов колы. За период исследования у 388 участниц эксперимента были замечены признаки когнитивных нарушений, присущие больным с деменцией. В числе же испытуемых, кто употреблял не менее 261 мг кофеина в день (больше двух чашек кофе), риск развития слабоумия был ниже на 36%, чем у остальных.





«Все чаще и чаще исследования выявляют связь между образом жизни (например, физической активностью, питанием и курением) и вероятностью развития деменции», — комментирует доктор Дуг Браун, директор по научным исследованиям и разработкам Общества Альцгеймера.





Ученый также отмечает, что это не единственное исследование, которое прослеживает связь между потреблением кофеина и развитием слабоумия. Тем не менее, специалист считает, что нужно проводить дополнительные тесты. Ведь для того, чтобы рекомендовать какой-то продукт - в данном случае зеленый чай или кофе - в качестве средства для профилактики слабоумия, нужно иметь достаточно оснований.





До сегодняшнего дня не найдено проверенного способа, который поможет предотвратить деменцию. Но медики все же рекомендуют вести здоровый образ жизни, строго следовать здоровой диете или правильно питаться. Также они настаивают на том, что стоит отказаться от курения.



