Польза калины для организма: применение и заготовка

Самое время запастись целебными ягодами калины на зиму. Спектр их действия настолько широк, что они могут помочь при многих заболеваниях: начиная от неврозов, заканчивая бронхитами.





Польза калины





В калине огромное количество витаминов: С, А, Р, К, железа, фосфора, органических кислот, пектинов. Витамина С в калине даже больше, чем в лимонах. В ней есть все микроэлементы, необходимые нашему организму. Калина является потогонным, противовоспалительным, желчегонным, мочегонным, успокаивающим, кровоостанавливающим и слабительным средством. Они отлично помогают при вирусных инфекциях и простудных заболеваниях, бронхитах, пневмониях. Плоды калины богаты эфирными маслами, что способствует снижению повышенной температуры у больного. При гипертонии и атеросклерозе, гастрите и колите, язве желудка, двенадцатиперстной кишки нужно ежедневно употреблять калину. Она также полезна при болезненных менструациях, климаксе. Калина понижает уровень холестерина и нормализует жировой обмен. Ягоды калины снижают уровень сахара в крови, поэтому полезны при сахарном диабете.





Ягоды калины: как применять





Калину сушат, делают из нее сок, перетирают с сахаром, заливают медом. При таких манипуляциях она сохраняет свои полезные свойства и может простоять всю зиму.





Сушеная калина





Ягоды калины раскладываются ровным слоем и высушиваются 5-9 дней. Затем ее еще нужно подсушить в духовке при температуре +50С. Хранить в тканевых или марлевых мешочках





Калина с сахаром





Калину можно перетереть с сахаром в соотношении 1:1. Залить в банки и хранить в холодильнике. Такой десерт простоит 3-4 месяца. Также можно заполнить на треть банку вымытыми ягодами, доверху насыпать сахарный песок. Крышка не должна быть плотной Готов продукт будет через длительное время, пока продукт не стане однородным.





Калиновый сок





Вымыть и высушить на плотной марле ягоды, осторожно отжать. Не стоит слишком сильно надавливать на шкурки, так как сок будет горчить. Полученный сок смешать с сахаром в равных частях.





Средство для иммунитета





Взять 100г ягод калины, лимон вместе с кожурой, по 200г листьев алоэ, очищенных грецких орехов. Пропустить через мясорубку, добавить 200г сливочного масла и меда. Принимать по столовой ложке после еды.





Калина с медом





С помощью блендера ягоды превращают в пюре, а затем добавляют мед в пропорции 1:1. Перемешав ягоды и мед, смесь оставляют на неделю при комнатной температуре.

А затем убирают на хранение в холодильник, разложив по баночкам.

Принимают по 1 столовой ложке ежедневно натощак.





Не стоит увлекаться «калинолечением» при повышенной кислотности желудочного сока, пониженном давлении, мочекаменной болезни, подагре, артрите, во время беременности. Калину нельзя употреблять людям с заболеваниями крови, в том числе с лейкозом и тромбофлебитом.



