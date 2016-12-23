О каких проблемах со здоровьем говорит одышка

Они пришли к выводу: если у человека усилилась одышка при физических нагрузках, ему следует пойти к врачу.





Ученые проанализировали данные нескольких исследований. Анализ показал, что у людей, которые обращались за медицинской помощью при хронической одышке, качество жизни оказалось ниже, чем у представителей общей популяции.





Такие добровольцы часто испытывали трудности в процессе выполнения повседневных задач. Кроме того, у них были признаки сердечной недостаточности и скрытой ХОБЛ.





По мнению специалистов, одышка — не менее важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем повышенное кровяное давление. Исследователи советуют людям сравнивать свое здоровье с тем, каким оно было раньше. Если в последнее время человеку стало сложнее делать то, с чем он без труда справлялся раньше, ему, независимо от возраста, стоит обратиться к врачу.



