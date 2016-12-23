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Леди
Красота и здоровье
23 декабря 16, 10:29
Из-за этих неожиданных факторов ухудшается наше здоровье
чистка,организма
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Иммунитет человека может упасть по разным причинам — вирус иммунодефицита, болезни.
Но это очевидные, явные угрозы здоровью. А чаще всего наши иммунные силы подрываются, как на минах, на вполне банальных вещах. Рассмотрим, что может угрожать иммунитету.

Недосып

Отражая угрозы для нашего организма в течение дня, клетки иммунитета сами погибают. И восстанавливаются они именно во время ночного сна.

Исследования на большой группе добровольцев показали — у тех, кто спал экстремально мало (около четырех часов в сутки), иммунитет падал в два раза. Количество иммунных клеток просто не успевало подняться до нормального.

Что делать?

Медицинские рекомендации таковы — взрослому человеку в зависимости от его индивидуальных особенностей спать нужно 6 — 8 часов в сутки.

Сахар

Иммунная система работает посредством белых кровяных клеток фагоцитов (что в переводе означает — пожирающий клетки). Их функция в том, чтобы уничтожать инородные для нашего организма болезнетворные бактерии.

В ходе исследований выяснилось, что после приема простых сахаров — глюкозы, сахарозы, фруктозы (содержатся в сладостях, мучных изделиях, картофеле и т. п.) — функция фагоцитов, направленная на пожирание инородных тел, снижается. Клетки не могут уничтожать вредоносные бактерии. Организм хуже борется с инфекцией.

Именно поэтому у людей, больных сахарным диабетом, то есть у тех, уровень сахара в крови которых выше нормы, так часто возникают различные воспаления, долго не заживают и гноятся раны. Клетки-фагоциты у них просто не могут в достаточной мере бороться с инфекцией.

Что делать?

Cледите за тем, что едите — старайтесь избегать простых углеводов. От лишнего веса необходимо избавляться, так как он провоцирует возникновение диабета. Следите за уровнем сахара в крови, регулярно сдавая анализы.

Одиночество

Ученые в ходе обстоятельного исследования замеряли:

а) количество стресс-гормонов (кортизол, адреналин и норадреналин) — это показатель уровня стресса, в котором живут люди;

б) количество лейкоцитов, отвечающих за противовоспалительные реакции, и активность белых кровяных клеток против вирусов и бактерий — это иммунологические исследования, прямо характеризующие уровень иммунитета.

Помимо этого, всем добровольцам предлагали заполнить анкету-опросник, чтобы замерить уровень одиночества. Там были 20 простых вопросов о том, есть ли человеку с кем поговорить, разделить радость и т. п.

В результате оказалось, что чем более одинок человек, тем выше у него уровень стресс-гормонов. Кроме того, у одиночек выше противовоспалительная реакция, но ниже активность противовирусных клеток. Если говорить проще, одинокий человек живет в сильном стрессе, его организм борется, как при воспалении. При этом вирусным атакам практически не сопротивляется!

Что делать?

Осознайте, что одиночество — это проблема, с которой нужно бороться. Выходить из дома, пусть даже на лавочку у подъезда, искать себе коллективные хобби по душе, знакомиться с соседями по даче и т. п.

Источник: http://newsyou.info/
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