Как бороться с отеками ног и натоптышами

Убрать эту проблему поможет ножная ванна для ног с мелиссой и ромашкой: залить травы кипятком, дать настояться, процедить и подержать ноги в теплом растворе двадцать минут.





Хорошо помогают в этом случае настои шалфея, тысячелистника или же просто с морской солью: сто грамм на литр воды. В течение дня нужно сделать небольшую гимнастику, повращав стопами и подвигав пальцами. Хорошо разминать мышцы голени, переступая с пятки на носок.

Сухая кожа на подошвах часто приводит к ороговению некоторых участков, в результате чего возникают натоптыши, которые вызывают боль при ходьбе. Хороший эффект для устранения их дают солевые ванны: одну столовая ложка крупной соли растворить в одном литре горячей воды, остудить и подержать ноги в этом растворе двадцать минут. Такие ванны нужно делать ежедневно, они снимут жжение, а кожа будет мягкой. Хороший результат дает курс лечения прополисом: нужно растопить и приложить к натоптышам на весь день. Вечером, распарив ноги, вновь зафиксировать повязку с прополисом на ночь. Проводите эти процедуры в течение недели. Можно также прикладывать к натоптышам ломтики лука.

Мозоль является защитной реакцией кожи в том месте, где она испытывает постоянное трение. И если с водянистой мозолью справиться не составит труда, то сухие мозоли представляют большую проблему: они очень болезненны и с трудом поддаются удалению. Попробуйте два-три раза в неделю делать ножные ванны с пищевой содой с добавлением хозяйственного мыла, опуская ноги в воду на сорок минут и распаривая мозоль. После процедуры обсушите хорошо ноги и на область мозоли сделайте компресс с питательным кремом, в составе которого есть витамин А. После семи-десяти таких систематических процедур проблема с мозолью должна исчезнуть.

Известно, что на ступнях расположены активные биологические зоны и появление натоптышей, мозолей сигнализирует о неполадках с тем или иным органом. Так, например, огрубение всей кожи стопы говорит о нарушении обмена веществ, вызванного эндокринными заболеваниями, натоптыши под большими пальцами сигнализируют о нехватке в организме витаминов В и А, а также нервного перенапряжения организма. Мозоль на наружной стороне верхней фаланги большого пальца говорит о сбое щитовидной железы, а мозоли на подушечке под пальцами указывают на проблемы с кишечником.



