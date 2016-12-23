Лучшие домашние средства от выпадение волос

Выпадение волос является одной из наиболее распространенных проблем эстетического характера.





Его причины разнообразны, и многие из них имеют отношение к эмоциональным состояниям, таким как стресс и беспокойство.





Но, оставляя в стороне возможные причины, вызвавшие выпадение волос, всегда следует держать ситуацию под контролем.





Именно поэтому на протяжении многих лет были разработаны сотни фармацевтических и косметических продуктов, в которых широко используются свойства некоторых ингредиентов, способных замедлить выпадение волос.





Тем не менее, большинство из них очень дороги и требуют постоянного применения, чтобы обеспечить хороший результат.





К счастью, есть некоторые домашние средства, которые помогут вам не менее эффективно избавиться от этой проблемы.





1. Шалфей и яблочный уксус





Сочетание шалфея и яблочного уксуса способствует здоровому росту волос, стимулирует их рост и замедляет выпадение.





Эти два компонента можно использовать только обладательницам каштановых или темных волос, поскольку они могут окрасить светлые волосы.





Ингредиенты: 1 столовая ложка шалфея (10 г), 1 стакан воды (250 мл), 3 столовые ложки яблочного уксуса (30 мл).





Как приготовить?





Доведите воду до кипения и добавьте столовую ложку шалфея.





Дайте отвару настояться в течение 10 минут и оставьте еще на 5 минут.





Когда он немного остынет, добавьте туда три столовые ложки яблочного уксуса.





Способ применения





Нанесите жидкость на волосы и кожу головы и дайте ей впитаться (не смывайте).





2. Сок алоэ вера





Одно из малоизвестных преимуществ алоэ вера имеет отношение к здоровью волос. Его увлажняющие свойства и восстанавливающие компоненты помогают улучшить здоровье кожи головы, стимулируя рост и регенерацию волос.





Кроме того, регулярное применение алое вера снижает воздействие ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление перхоти.





Ингредиенты: 2 столовые ложки алоэ вера (30 г), 1 столовая ложка оливкового масла (14 г).





Как приготовить?





Отделите две столовые ложки геля алоэ вера и смешайте их в блендере со столовой ложкой оливкового масла.





Способ применения





Полученный сок нанесите на всю волосистую часть головы и оставьте по крайней мере на 2 часа или на всю ночь.





3. Сок из моркови и кокосового молока





Это лечение для волос снабдит их антиоксидантами и витаминами B6 и B12, которые помогут стимулировать их здоровый рост и ускорить восстановление.





Кокосовое молоко содержит множество полезных веществ, поэтому его используют в течение многих лет в косметической промышленности для изготовления многих косметических продуктов для кожи и волос.





Ингредиенты: ½ стакана морковного сока (125 мл), ½ стакана кокосового молока (125 мл).





Как приготовить?





Смешайте вместе два компонента до получения однородной жидкости.





Способ применения





Нанесите средство на все волосы и оставьте его, по крайней мере, на 15 минут.





4. Яйцо





Яйца содержат серу и другие минералы, такие как фосфор, селен и цинк, которые укрепляют волосы и замедляют их выпадение.





В сочетании с небольшим количеством оливкового масла это средство отлично увлажняет волосы и помогает в лечении других распространенных проблем, таких как секущиеся кончики и сухость.





Ингредиенты: 1 яичный белок, 1 столовая ложка оливкового масла (14 г).





Как приготовить?





Вылейте яичный белок в подходящую емкость, добавьте столовую ложку оливкового масла и взбивайте пару минут.





Способ применения





Нанесите смесь на волосы и кожу головы, наденьте шапочку для душа, затем оберните голову полотенцем и оставьте маску на 20 минут. После этого ополосните волосы.





5. Луковый сок остановит выпадение волос





Лук является источником соединений серы, которые стимулируют циркуляцию крови в коже головы, способствуя росту волос.





Он также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с микроорганизмов, вызывающими такие заболевания, как перхоть.





Ингредиенты: 1 луковица.





Как приготовить?





Положите лук в соковыжималку или блендер, чтобы получить сок.





Способ применения





Массируйте кожу головы с получившейся жидкостью и оставьте затем это средство примерно на 30 минут.





У него довольно сильный запах, поэтому следует тщательно промыть волосы водой и шампунем после его применения.





Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю.



