Лучшие домашние средства от выпадение волос

Выпадение волос является одной из наиболее распространенных проблем эстетического характера.
Его причины разнообразны, и многие из них имеют отношение к эмоциональным состояниям, таким как стресс и беспокойство.
Но, оставляя в стороне возможные причины, вызвавшие выпадение волос, всегда следует держать ситуацию под контролем.
Именно поэтому на протяжении многих лет были разработаны сотни фармацевтических и косметических продуктов, в которых широко используются свойства некоторых ингредиентов, способных замедлить выпадение волос.
Тем не менее, большинство из них очень дороги и требуют постоянного применения, чтобы обеспечить хороший результат.
К счастью, есть некоторые домашние средства, которые помогут вам не менее эффективно избавиться от этой проблемы.
1. Шалфей и яблочный уксус
Сочетание шалфея и яблочного уксуса способствует здоровому росту волос, стимулирует их рост и замедляет выпадение.
Эти два компонента можно использовать только обладательницам каштановых или темных волос, поскольку они могут окрасить светлые волосы.
Ингредиенты: 1 столовая ложка шалфея (10 г), 1 стакан воды (250 мл), 3 столовые ложки яблочного уксуса (30 мл).
Как приготовить?
Доведите воду до кипения и добавьте столовую ложку шалфея.
Дайте отвару настояться в течение 10 минут и оставьте еще на 5 минут.
Когда он немного остынет, добавьте туда три столовые ложки яблочного уксуса.
Способ применения
Нанесите жидкость на волосы и кожу головы и дайте ей впитаться (не смывайте).
2. Сок алоэ вера
Одно из малоизвестных преимуществ алоэ вера имеет отношение к здоровью волос. Его увлажняющие свойства и восстанавливающие компоненты помогают улучшить здоровье кожи головы, стимулируя рост и регенерацию волос.
Кроме того, регулярное применение алое вера снижает воздействие ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление перхоти.
Ингредиенты: 2 столовые ложки алоэ вера (30 г), 1 столовая ложка оливкового масла (14 г).
Как приготовить?
Отделите две столовые ложки геля алоэ вера и смешайте их в блендере со столовой ложкой оливкового масла.
Способ применения
Полученный сок нанесите на всю волосистую часть головы и оставьте по крайней мере на 2 часа или на всю ночь.
3. Сок из моркови и кокосового молока
Это лечение для волос снабдит их антиоксидантами и витаминами B6 и B12, которые помогут стимулировать их здоровый рост и ускорить восстановление.
Кокосовое молоко содержит множество полезных веществ, поэтому его используют в течение многих лет в косметической промышленности для изготовления многих косметических продуктов для кожи и волос.
Ингредиенты: ½ стакана морковного сока (125 мл), ½ стакана кокосового молока (125 мл).
Как приготовить?
Смешайте вместе два компонента до получения однородной жидкости.
Способ применения
Нанесите средство на все волосы и оставьте его, по крайней мере, на 15 минут.
4. Яйцо
Яйца содержат серу и другие минералы, такие как фосфор, селен и цинк, которые укрепляют волосы и замедляют их выпадение.
В сочетании с небольшим количеством оливкового масла это средство отлично увлажняет волосы и помогает в лечении других распространенных проблем, таких как секущиеся кончики и сухость.
Ингредиенты: 1 яичный белок, 1 столовая ложка оливкового масла (14 г).
Как приготовить?
Вылейте яичный белок в подходящую емкость, добавьте столовую ложку оливкового масла и взбивайте пару минут.
Способ применения
Нанесите смесь на волосы и кожу головы, наденьте шапочку для душа, затем оберните голову полотенцем и оставьте маску на 20 минут. После этого ополосните волосы.
5. Луковый сок остановит выпадение волос
Лук является источником соединений серы, которые стимулируют циркуляцию крови в коже головы, способствуя росту волос.
Он также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с микроорганизмов, вызывающими такие заболевания, как перхоть.
Ингредиенты: 1 луковица.
Как приготовить?
Положите лук в соковыжималку или блендер, чтобы получить сок.
Способ применения
Массируйте кожу головы с получившейся жидкостью и оставьте затем это средство примерно на 30 минут.
У него довольно сильный запах, поэтому следует тщательно промыть волосы водой и шампунем после его применения.
Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю.