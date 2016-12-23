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Леди
Красота и здоровье
23 декабря 16, 10:37
Лучшие домашние средства от выпадение волос
волосы
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Выпадение волос – серьезная проблема.
Выпадение волос является одной из наиболее распространенных проблем эстетического характера.

Его причины разнообразны, и многие из них имеют отношение к эмоциональным состояниям, таким как стресс и беспокойство.

Но, оставляя в стороне возможные причины, вызвавшие выпадение волос, всегда следует держать ситуацию под контролем.

Именно поэтому на протяжении многих лет были разработаны сотни фармацевтических и косметических продуктов, в которых широко используются свойства некоторых ингредиентов, способных замедлить выпадение волос.

Тем не менее, большинство из них очень дороги и требуют постоянного применения, чтобы обеспечить хороший результат.

К счастью, есть некоторые домашние средства, которые помогут вам не менее эффективно избавиться от этой проблемы.

1. Шалфей и яблочный уксус

Сочетание шалфея и яблочного уксуса способствует здоровому росту волос, стимулирует их рост и замедляет выпадение.

Эти два компонента можно использовать только обладательницам каштановых или темных волос, поскольку они могут окрасить светлые волосы.

Ингредиенты: 1 столовая ложка шалфея (10 г), 1 стакан воды (250 мл), 3 столовые ложки яблочного уксуса (30 мл).

Как приготовить?

Доведите воду до кипения и добавьте столовую ложку шалфея.

Дайте отвару настояться в течение 10 минут и оставьте еще на 5 минут.

Когда он немного остынет, добавьте туда три столовые ложки яблочного уксуса.

Способ применения

Нанесите жидкость на волосы и кожу головы и дайте ей впитаться (не смывайте).

2. Сок алоэ вера

Одно из малоизвестных преимуществ алоэ вера имеет отношение к здоровью волос. Его увлажняющие свойства и восстанавливающие компоненты помогают улучшить здоровье кожи головы, стимулируя рост и регенерацию волос.

Кроме того, регулярное применение алое вера снижает воздействие ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление перхоти.

Ингредиенты: 2 столовые ложки алоэ вера (30 г), 1 столовая ложка оливкового масла (14 г).

Как приготовить?

Отделите две столовые ложки геля алоэ вера и смешайте их в блендере со столовой ложкой оливкового масла.

Способ применения

Полученный сок нанесите на всю волосистую часть головы и оставьте по крайней мере на 2 часа или на всю ночь.

3. Сок из моркови и кокосового молока

Это лечение для волос снабдит их антиоксидантами и витаминами B6 и B12, которые помогут стимулировать их здоровый рост и ускорить восстановление.

Кокосовое молоко содержит множество полезных веществ, поэтому его используют в течение многих лет в косметической промышленности для изготовления многих косметических продуктов для кожи и волос.

Ингредиенты: ½ стакана морковного сока (125 мл), ½ стакана кокосового молока (125 мл).

Как приготовить?

Смешайте вместе два компонента до получения однородной жидкости.

Способ применения

Нанесите средство на все волосы и оставьте его, по крайней мере, на 15 минут.

4. Яйцо

Яйца содержат серу и другие минералы, такие как фосфор, селен и цинк, которые укрепляют волосы и замедляют их выпадение.

В сочетании с небольшим количеством оливкового масла это средство отлично увлажняет волосы и помогает в лечении других распространенных проблем, таких как секущиеся кончики и сухость.

Ингредиенты: 1 яичный белок, 1 столовая ложка оливкового масла (14 г).

Как приготовить?

Вылейте яичный белок в подходящую емкость, добавьте столовую ложку оливкового масла и взбивайте пару минут.

Способ применения

Нанесите смесь на волосы и кожу головы, наденьте шапочку для душа, затем оберните голову полотенцем и оставьте маску на 20 минут. После этого ополосните волосы.

5. Луковый сок остановит выпадение волос

Лук является источником соединений серы, которые стимулируют циркуляцию крови в коже головы, способствуя росту волос.

Он также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с микроорганизмов, вызывающими такие заболевания, как перхоть.

Ингредиенты: 1 луковица.

Как приготовить?

Положите лук в соковыжималку или блендер, чтобы получить сок.

Способ применения

Массируйте кожу головы с получившейся жидкостью и оставьте затем это средство примерно на 30 минут.

У него довольно сильный запах, поэтому следует тщательно промыть волосы водой и шампунем после его применения.

Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю.

Источник: http://novosti-n.org/
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