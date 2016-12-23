5 запретов при гриппе: как быстрее выздороветь

А чтобы быстрее выздороветь и не попасть в больницу с усложнением, надо соблюдать правила.





1. Работа, работа, работа

Вот тут тот случай, когда "не волк". На ногах грипп не лечат, если вы хотите без проблем выздороветь, тогда ложитесь в кровать и болейте. И да, пожалейте тех, кого можете заразить, они не виноваты в вашем трудоголизме.





2. Сбивание температуры

Не тянитесь за парацетамолом или другими лекарствами, как только увидели выше 37-и. Организм должен бороться, а вы ему мешаете. Потерпите хотя бы до 38.5.





3. Антибиотики

Вам их врач сказал пить? Нет? Почему же вы травите организм, когда не нужно? Вирусы гриппа к антибиотикам нечувствительны. Более того, антибиотики убивают полезные микробы, защищающие организм. Если начавшийся грипп, не мешкая, пролечить антибиотиками, можно как минимум заработать дисбактериоз.





4. Самолечение

Мы так часто и уверено ставим себе диагнозы, сами себе выписываем лекарства, спросив в интернете, что рискуем заработать осложнения, которые может увидеть вовремя только врач — от синусита, отита и бронхита до пневмонии, миокардита и пиелонефрита. И спрячьте сиропы от кашля, пожалуйста!





5. Слишком много тепла

Не надо кутать себя и детей, забудьте о горячей ванне. Не парьте ноги. Все это не только не поможет, а и может навредить.



