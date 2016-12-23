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Леди
Красота и здоровье
23 декабря 16, 10:42
5 запретов при гриппе: как быстрее выздороветь
простуда
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Если вы заболели и знаете точно, что у вас грипп, то никакие "само пройдет" не помогут, придется лечиться.
А чтобы быстрее выздороветь и не попасть в больницу с усложнением, надо соблюдать правила. 

1. Работа, работа, работа 
Вот тут тот случай, когда "не волк". На ногах грипп не лечат, если вы хотите без проблем выздороветь, тогда ложитесь в кровать и болейте. И да, пожалейте тех, кого можете заразить, они не виноваты в вашем трудоголизме. 

2. Сбивание температуры 
Не тянитесь за парацетамолом или другими лекарствами, как только увидели выше 37-и. Организм должен бороться, а вы ему мешаете. Потерпите хотя бы до 38.5. 

3. Антибиотики 
Вам их врач сказал пить? Нет? Почему же вы травите организм, когда не нужно? Вирусы гриппа к антибиотикам нечувствительны. Более того, антибиотики убивают полезные микробы, защищающие организм. Если начавшийся грипп, не мешкая, пролечить антибиотиками, можно как минимум заработать дисбактериоз.  

4. Самолечение 
Мы так часто и уверено ставим себе диагнозы, сами себе выписываем лекарства, спросив в интернете, что рискуем заработать осложнения, которые может увидеть вовремя только врач — от синусита, отита и бронхита до пневмонии, миокардита и пиелонефрита. И спрячьте сиропы от кашля, пожалуйста! 

5. Слишком много тепла 
Не надо кутать себя и детей, забудьте о горячей ванне. Не парьте ноги. Все это не только не поможет, а и может навредить.

Источник: http://news.online.ua/
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