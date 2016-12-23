10 масел красоты

Включите в число своих косметических средств природные масла. Каждое из них способно устранить те или иные недостатки и решить проблемы.





И не отказывайтесь от природных масел, даже если у вас смешанная или жирная кожа, правильно выбранное масло коже не навредит! Наоборот, с его помощью можно даже вылечить акне, главное, выбирать правильное средство - для жирной кожи лучше всего подойдут сухие масла.





ВАЖНО!





Говоря о косметическом масле, мы не имеем в виду эфирное. И уж тем более то масло, что стоит в огромном бутле у вас на кухне.





КОСМЕТИЧЕСКОЕ масло – это особый продукт, он имеет сложный биохимический состав с несколькими ингредиентами, и как правило, уже готов к использованию.





А вот ЭФИРНОЕ масло – это чистая и высоко концентрированная субстанция, его эфиры мгновенно испаряются, а потому для использования в косметологии им требуется “проводник”.





Но в обоих случаях используются растительные масла, просто получают их разными методами, способами отжима и очистки.





Кроме того, чистое эфирное масло – очень концентрированный продукт, а потому его нельзя наносить на кожу в не разбавленном виде.





О том, какое масло и при какой проблеме использовать, читайте ниже.





КОКОСОВОЕ МАСЛО





Это универсальное средство должно быть в каждом доме. Используйте его после бритья, чтобы успокоить кожу, после посещения солярия или пляжа, при укусах насекомых. С его помощью можно снимать макияж, если под рукой не окажется ничего более подходящего. Кокосовое масло смягчит сухую кожу после душа и сгодится в качестве массажного масла. Но и это еще не все. Его можно наносить на потрескавшиеся губы и поврежденные волосы.





Кокосовое масло содержит антиоксиданты и природные антибактериальные вещества, но использовать следует только чистое кокосовое масло холодного отжима. Технологии массового производства – нагревание, ферментация и прочие способы сильно ослабляют эффективность его компонентов.





АРГАНОВОЕ





Это масло защищает кожу от пересушивания, увлажняет ее и даже замедляет процесс старения, активируя в ней производство колагена и эластина – веществ, ответственных за эластичность кожи. Масло, производимое из плодов аргании, поможет решить проблемы с акне, солнечными ожогами, экземой и себореей. Вы оцените его эффективность как питательного средства для ослабленных и ломких ногтей и волос.





В чем секрет этого масла? В нем содержится достаточно витаминов А и Е, жирных кислот омега-6 и омега-9, и в два раза больше антиоксидантных токоферолов, чем в оливковом масле.





РОЗОВОЕ





Для омоложения кожи используйте розовое масло, особенно популярное в Болгарии и Франции. Производимое чаще всего из дамасской розы, оно полезно не только для зрелой кожи, но и просто сухой или раздраженной. Поможет оно и ослабленным волосам без блеска.





Однако чистое розовое масло отдельно не продается. Оно входит в состав различных смесей из природных масел, кремов и сывороток. Почему? Дело в том, что для производства одного литра розового масла требуется четыре тонны цветков роз, и тогда цена чистого розового масла была бы неимоверно высокой.





МАКАДАМИИ





Масло холодного отжима, получаемое из орехов макадамии, содержит ненасыщенные жирные кислоты, а также цинк и селен. Оно увлажняет и регенирирует кожу, оказывает антиоксидантное действие благодаря содержанию витаминов A, B, E, и прекрасно впитывается в кожу, не оставляя жирного блеска.









Его особенно рекомендуют использовать зимой в качестве регенирирующего средства для потрескавшейся сухой кожи. Обладает масло макадамии и антивозрастным действием. Благодаря своему составу оно разглаживает мимические морщинки. А еще это природное масло пригодится и для ухода за волосами в качестве питательного, увлажняющего и защитного средства, которое сделает ваши волосы блестящими и мягкими.





ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК





Еще одним эликсиром молодости можно назвать виноградное масло. Оно также легко и быстро впитывается в кожу, не оставляя жирного эффекта, при этом увлажняет и замедляет процесс ее старения.





Использовать его можно не только для зрелой и стареющей кожи, но и для сухой, усталой и чувствительной. А еще виноградное масло прекрасно воздействует на волосы, придавая им блеск и красоту.





ЖОЖОБА





Прекрасное воздействие на кожу оказывает знаменитое масло жожоба. По составу оно сходно с кожным салом, поэтому хорошо усваивается кожей, быстро впитывается и проникает в ее самые глубокие слои. Масло восстанавливает, заживляет, укрепляет кожу, усиливая ее устойчивость к внешним воздействиям. Масло жожоба увлажняет сухую кожу и препятствует ее высушиванию под воздействием негативных внешних факторов. В то же время жирную кожу это масло матирует и снижает производство кожного сала. Поэтому масло жожоба подходит для проблемной кожи с акне. Оно устраняет воспаления и препятствует их повторному появлению.





ЛАВАНДОВОЕ





Масло из лаванды известно своим антибактериальным действием, поэтому оно полезно, в первую очередь, для проблемной кожи с акне. Пользуйтесь заживляющим лосьоном, в котором главным ингредиентом является лавандовое масло или чистым эфирным маслом лаванды.





В этом случае смешайте масло с водой в пропорции 1:2 и наносите его на конкретное проблемное место. Акне вскоре исчезнут!





ТЫКВЕННОЕ





Ухаживать за проблемной кожей можно и с помощью тыквенного масла. Оно отличается высоким содержанием цинка, успокаивает и регенирирует кожу. Тыквенное масло – это еще и неотложная помощь для ломких ослабленных волос - уменьшает их выпадение.





А еще в "большой" медицине это масло очень часто используют для лечения экземы.





МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА





Вытяжки из австралийского чайного дерева известно своим антибактериальным и заживляющим действием - потому их часто используют для лечения акне, герпеса, укусов насекомых, ожогов и грибковых заболеваний. А в разбавленном виде его можно использовать для полоскания горла при ангине и других респираторных заболеваниях.





Кроме того, масло чайного дерева можно использовать для приготовления ванн и ингаляций: оно повышает сопротивляемость организма по отношению к различным болезням.





КОНОПЛЯНОЕ





Масло из семян конопли – богатый источник жирных кислот. Оно идеально подходит для увлажнения и питания сухой кожи, склонной к раздражениям, а его регулярное использование защитит кожу от высыхания, шелушения и зуда. Плюс к тому, конопляное масло подходит для кожи, склонной к экземе и псориазу.





В конопляном масле содержится много антиоксидантов и омега ненасыщенных жирных кислот. Что объясняет то, что данное масло омолаживает и успокаивает кожу, а также усиливает ее устойчивость к аллергическим реакциям, и подходит для ухода за волосами и ногтями.



