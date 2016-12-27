Простой секрет для любой успешной диеты

Американские исследователи выяснили, что прием продуктов питания, насыщенных волокнами и имеющих низкое количество калорий, увеличивает шансы натурального избавления от лишнего веса. Рекомендации Американской кардиологической ассоциации гласят, что для здорового похудения необходимо есть постное мясо и снизить на 500 калорий в день рацион. Все это поможет худеть на 400 грамм в неделю. Также для достижения успеха необходимо заниматься спортом и пить побольше воды. В некоторых случаях людям рекомендуют средиземноморскую диету и рацион «пещерного человека» (палеодиету).





Однако проблема заключается в том, что данные системы питания являются слишком громоздкими и подавляющими. Но согласно новому исследованию, желающим похудеть достаточно приобрести только одну полезную привычку — употреблять натуральные продукты питания, которые содержат много волокон. Эксперименты показали, что употребление волокон в деле избавления от лишнего веса является ничуть не менее эффективным, чем самые популярные программы для похудения.





К числу таких продуктов относятся, к примеру, сельдерей, который является доступным по стоимости овощем, содержащим низкое количество калорий и высокие объемы волокон. Они помогают ускорить метаболизм и обеспечить избавление от лишнего веса. Сельдерей можно использовать вместе со всеми продуктами, что уменьшает содержание волокон в рационе.





Груши считаются еще одним замечательным продуктом, содержащим волокна. Особенно полезны они для сладкоежек, поскольку груши — это сладкий фрукт. В одной груше содержится 85 калорий и 5 г волокон. Наконец, замечательными источниками волокон являются разнообразные ягоды. Они полезны для здоровья, так как содержат множество нутриентов, из ягод получаются превосходные закуски. Употреблять ягоды можно либо в свежем, либо в замороженном виде, и в чашке ягод приблизительно 97 калорий.



