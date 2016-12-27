Как правильно "накрыть" новогодний стол

В наших семьях Новый год принято отмечать щедро – с множеством закусок, нарезок, основных блюд и дополнений к ним, но такое радушие зачастую очень негативно сказывается на состоянии здоровья и самочувствии.





Знакомая картина: сначала на столе появляются всяческие закуски, салаты, бутерброды и нарезки. Уже через полчаса на стол ставят горячее – жирное мясо с картошечкой. Гости начинают есть все в вперемешку и уже через полчаса чувствуют тяжесть в желудке, сонливость и т.д… Тут уж не до танцев и веселья.





"За новогодним столом хочется попробовать все, но все же старайтесь не делать это сразу. Делайте перерывы в еде, хотя бы минут на 15, - советует врач Виктория Савицкая. - Больше 5 блюд мешать очень нежелательно, постарайтесь выбрать для себя что-то именно в этом приделе – к примеру, овощи, немного салата, гарнир и мясо плюс, если желаете, оставьте пятый пункт для десерта. Лучше бы это были, конечно, фрукты. Но тут тоже стоит быть осторожным - после обилия жирной пищи, многие фрукты могут вызвать "брожение" в желудке".





Чтобы не испортить самому себе праздник, соблюдайте простые правила:





- Не голодайте целый день в ожидании праздничного стола. Хороший завтрак и легкий обед – обязательны.





- За полчаса до того, как сесть за стол, выпейте стакан холодной воды. Это запустит пищеварение и слегка наполнит желудок.





- Не лишним будет принять несколько таблеток активированного угля до того, как начать банкет.





- Не мешайте все подряд, пробуйте, но понемногу.





- Не запивайте салаты с майонезом сладкой газировкой





- Не мешайте несколько видов спиртного, и не запивайте крепкий алкоголь, особенно газированными напитками.





- Не налегайте на магазинные соки, 2-3 стаканчика добавят вам лишних 140-300 калорий. Исключение - овощные соки.



