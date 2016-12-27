8 фактов о женском теле

Каждая из нас за месяц переживает целую гормональную бурю: от эмоционального подъема до сильного спада.





Мы расскажем, что происходит с телом каждый день цикла и как извлечь максимальную пользу из гормональной бури.





Каждый день цикла отличает количество тех или иных гормонов в организме. Давай разберемся, какие гормоны управляют нами и в какой день, а также что в эти дни лучше всего делать.





1-2 дни цикла

Первые дни цикла. Низкий гормон эстроген. Продуктивность на нуле, повышенная усталость. Не планируй ничего серьезного в эти дни, пей много жидкости и отдыхай.





3-5 дни цикла

Эстроген резко растет, вместе с ним —энергия. Лицо становится более симметричным, уходят отеки. Организм возвращается в режим обычной жизнедеятельности. Можно снова возвращаться к важным делам.





6-9 дни цикла

Менструация заканчивается, резко возрастает тестостерон. В эти дни реакции наиболее быстрые, продуктивность — самая высокая. Ты быстро соображаешь и можешь заниматься тремя делами сразу.





Идеальные дни, чтобы начать новый проект, или переделать тонны работы, отложенной «на потом».





10-13 дни цикла

В эти дни на высоте гормон женской сексуальности — эстроген. Ты привлекательна, обаятельна, общительна. В эти дни оргазмы самые сильные, фертильность повышается. Самое время для выхода в свет, новых знакомств и свиданий.





14-18 дни цикла

Происходит овуляция. Если яйцеклетка не оплодотворена, организм переживает сильнейшую гормональную перестройку. Ты чувствуешь резкую смену эмоций, перепады настроения и усталость.





19-22 дни цикла

Эстроген снижается, зато повышаются тестостерон и прогестол. Повышается жирность кожи, а с ней появляются прыщи.





В эти дни лучше убрать из рациона жирную пищу и уделить внимание уходу за собой. Но осторожно: кожа в эти дни особенно чувствительна.





23-25 дни цикла

Прогестол выше всего. Либидо на нуле, сил на работу нет. Лучше в эти дни не планировать свиданий и много спать.





26-28 дни цикла

ПМС. Усталость, отеки, вялость, раздражительность. Чтобы уменьшить влияние предменструального синдрома на свой организм, займись спортом, пей много воды, откажись от сахара и кофе.





1-2 день цикла.

Все заново!





Надеемся, наши советы помогут понять свой организм лучше и использовать его гормональные всплески только себе на пользу.



