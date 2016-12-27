8 фактов о женском теле

Каждая из нас за месяц переживает целую гормональную бурю: от эмоционального подъема до сильного спада.
Мы расскажем, что происходит с телом каждый день цикла и как извлечь максимальную пользу из гормональной бури.
Каждый день цикла отличает количество тех или иных гормонов в организме. Давай разберемся, какие гормоны управляют нами и в какой день, а также что в эти дни лучше всего делать.
1-2 дни цикла
Первые дни цикла. Низкий гормон эстроген. Продуктивность на нуле, повышенная усталость. Не планируй ничего серьезного в эти дни, пей много жидкости и отдыхай.
3-5 дни цикла
Эстроген резко растет, вместе с ним —энергия. Лицо становится более симметричным, уходят отеки. Организм возвращается в режим обычной жизнедеятельности. Можно снова возвращаться к важным делам.
6-9 дни цикла
Менструация заканчивается, резко возрастает тестостерон. В эти дни реакции наиболее быстрые, продуктивность — самая высокая. Ты быстро соображаешь и можешь заниматься тремя делами сразу.
Идеальные дни, чтобы начать новый проект, или переделать тонны работы, отложенной «на потом».
10-13 дни цикла
В эти дни на высоте гормон женской сексуальности — эстроген. Ты привлекательна, обаятельна, общительна. В эти дни оргазмы самые сильные, фертильность повышается. Самое время для выхода в свет, новых знакомств и свиданий.
14-18 дни цикла
Происходит овуляция. Если яйцеклетка не оплодотворена, организм переживает сильнейшую гормональную перестройку. Ты чувствуешь резкую смену эмоций, перепады настроения и усталость.
19-22 дни цикла
Эстроген снижается, зато повышаются тестостерон и прогестол. Повышается жирность кожи, а с ней появляются прыщи.
В эти дни лучше убрать из рациона жирную пищу и уделить внимание уходу за собой. Но осторожно: кожа в эти дни особенно чувствительна.
23-25 дни цикла
Прогестол выше всего. Либидо на нуле, сил на работу нет. Лучше в эти дни не планировать свиданий и много спать.
26-28 дни цикла
ПМС. Усталость, отеки, вялость, раздражительность. Чтобы уменьшить влияние предменструального синдрома на свой организм, займись спортом, пей много воды, откажись от сахара и кофе.
1-2 день цикла.
Все заново!
Надеемся, наши советы помогут понять свой организм лучше и использовать его гормональные всплески только себе на пользу.