Вкусная польза: как правильно выбирать сухофрукты





Тем, кто следит за своей фигурой и питанием, обязательно нужно включать в свой рацион эти натуральные сладости: они содержат минимум калорий, нормализуют уровень глюкозы и насыщают организм всеми необходимыми веществами.





Для того, чтобы сухофрукты приносили максимум пользы организму, нужно научиться их правильно выбирать.





Обращай внимание, чтобы сухофрукты, которые ты собираешься приобрести, были натурального цвета и естественного вида. Курагу насыщенного оранжевого цвета или ярко-желтый инжир лучше оставить на прилавке, выбрав продукт, который выглядит натуральнее.





Плоды не должны быть влажными или сырыми. Ни в коем случае не дай продавцу уговорить себя: пусть он сам «подсушивает дома», а тебе нужно выбрать качественный продукт, готовый к употреблению. Не стесняйся также попросить понюхать выставленные к продаже сухофрукты – у них не должно быть неприятного запаха.





Сухофруктами называются фрукты и ягоды, высушенные естественным путем. Поэтому не стоит соблазняться на сухофрукты или цукаты в карамели, шоколаде или глазури. Вредная оболочка может перечеркнуть всю пользу от употребления сухофруктов.





Выбирая чернослив, обрати внимание, чтобы плоды были целыми, блестящими и упругими. В таком случае, когда будешь заваривать чернослив или обдавать его кипятком, у тебя будет оставаться целый плод, а не сливовая размазня.





При покупке изюма, присмотрись к хвостикам на ягодах – они должны быть сухими. А само наличие плодоножек подтверждает, что виноград не обрабатывали механическим способом, а высушили на воздухе естественным путем.



