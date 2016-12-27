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Леди
Красота и здоровье
26 декабря 16, 15:47
Вкусная польза: как правильно выбирать сухофрукты
сухофрукты
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Диетологи считают, что сухофрукты – это кладезь витаминов, необходимых человеческому организму.

Тем, кто следит за своей фигурой и питанием, обязательно нужно включать в свой рацион эти натуральные сладости: они содержат минимум калорий, нормализуют уровень глюкозы и насыщают организм всеми необходимыми веществами.

Для того, чтобы сухофрукты приносили максимум пользы организму, нужно научиться их правильно выбирать.

Обращай внимание, чтобы сухофрукты, которые ты собираешься приобрести, были натурального цвета и естественного вида. Курагу насыщенного оранжевого цвета или ярко-желтый инжир лучше оставить на прилавке, выбрав продукт, который выглядит натуральнее.

Плоды не должны быть влажными или сырыми. Ни в коем случае не дай продавцу уговорить себя: пусть он сам «подсушивает дома», а тебе нужно выбрать качественный продукт, готовый к употреблению. Не стесняйся также попросить понюхать выставленные к продаже сухофрукты – у них не должно быть неприятного запаха.

Сухофруктами называются фрукты и ягоды, высушенные естественным путем. Поэтому не стоит соблазняться на сухофрукты или цукаты в карамели, шоколаде или глазури. Вредная оболочка может перечеркнуть всю пользу от употребления сухофруктов.

Выбирая чернослив, обрати внимание, чтобы плоды были целыми, блестящими и упругими. В таком случае, когда будешь заваривать чернослив или обдавать его кипятком, у тебя будет оставаться целый плод, а не сливовая размазня.

При покупке изюма, присмотрись к хвостикам на ягодах – они должны быть сухими. А само наличие плодоножек подтверждает, что виноград не обрабатывали механическим способом, а высушили на воздухе естественным путем.

Источник: http://liza.ua/
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