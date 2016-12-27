Маринованные грибы: полезный или опасный продукт

Согласитесь, кто откажется полакомиться любимыми маринованными грибочками в новогоднюю ночь? Однако, злоупотреблять такой закуской не стоит. Почему? Узнаете из нашей статьи.





Состав и калорийность

Правильные маринованные грибы сохраняют практически все полезные вещества свежего продукта. Грибы богаты калием, цинком, кальцием, медью, фосфором, серой, марганцем, витаминами группы В и аминокислотами. Не секрет, что этот дар природы положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. В частности, употребление грибочков помогает вывести токсины из организма, снизить уровень холестерина, защитив стенки сосудов от образования холестериновых бляшек. При этом калорийность маринованных грибов всего 24 калории на 100 грамм продукта.





Полезные свойства маринованных грибов

Помимо богатого химического состава и положительного воздействия маринованных грибов на сердце и сосуды, такое блюдо отличается высоким содержанием белков. Так что не отказывайте себе в удовольствии полакомиться такой вкусной закуской. При этом стоит помнить, что маринованные грибы принесут максимальную пользу лишь в том случае, если употреблять их в умеренных количествах. Содержащаяся в маринованных грибах клетчатка позаботится о вашем кишечнике, а витамин С поможет укрепить иммунитет. Наличие в составе продукта огромного количества аминокислот положительно скажется на работе головного мозга и нервной системы.





Полезные свойства маринованных грибов отразятся также на состоянии волос и ногтей - в состав закуски входит фосфор, который поспособствует росту вашей шевелюры и ноготков.





Чем вредны маринованные грибы?

Как и у всех продуктов питания, у маринованных грибочков тоже есть ряд противопоказаний. Например, их не стоит давать детям до 14 лет и людям, страдающим аллергией. Уксус, который входит в состав маринада - является не самым полезным компонентов маринованных грибов. Вред от употребления продукта может проявиться в виде болей в желудке и нарушения пищеварения. Кроме этого, если вы сами заготавливаете маринованные грибы, стоит внимательно выбирать местность для сбора грибочков. Ведь близость промышленных зон и крупных городов негативно сказывается на качестве и вкусе продукта.





От употребления маринованных грибов лучше отказаться людям с болезнями почек, печени и ЖКТ, а также беременным женщинам и молодым мамам, которые кормят грудью.





Желаем вам вкусных праздников и здоровья!



