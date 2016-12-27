Лучший способ защитить себя от гриппа

Ученые утверждают, что проветривать квартиру зимой нужно гораздо чаще, нежели летом. Почему нужно проветривать помещение зимой и как это делать правильно мы расскажем уже сейчас.





Как правильно проветривать помещение зимой





1. Частота. Проветривать помещение зимой нужно минимум 3-4 раза в день. Обязательно проветривайте помещение утром и перед сном, это не только залог крепкого сна, а и крепкого здоровья.





2. Время. Проветривать помещение зимой нужно не более 1-2 минуты. Для того, чтобы не заболеть и улучшить иммунитет этого времени вполне достаточно.





3. В зависимости от помещения. Чаще всего нужно проветривать кухню и помещение, где сушатся вещи. Не рекомендуется проветривать помещение зимой там, где находятся маленькие дети более трех раз в день.





4. Создавайте сквозняк. Одно из правил как проветривать помещение зимой – открывать все окна одновременно. Таким образом, вы сможете максимально очистить воздух.





5. Обращаем внимание на окна. Запотевшие окна – прямой признак того, что необходимо проветрить помещение.

Проветривать помещение зимой – обязательная процедура, чтобы воздух в вашем доме был максимально чистым, а здоровье – крепким.





Не забывайте про эту важную процедуру. Будьте здоровы!



