Лучший способ защитить себя от гриппа

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Леди
Красота и здоровье
27 декабря 16, 12:51
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Проветривание помещения – важное правило для поддержания иммунитета.
Ученые утверждают, что проветривать квартиру зимой нужно гораздо чаще, нежели летом. Почему нужно проветривать помещение зимой и как это делать правильно мы расскажем уже сейчас.

Как правильно проветривать помещение зимой

1. Частота. Проветривать помещение зимой нужно минимум 3-4 раза в день. Обязательно проветривайте помещение утром и перед сном, это не только залог крепкого сна, а и крепкого здоровья.

2. Время. Проветривать помещение зимой нужно не более 1-2 минуты. Для того, чтобы не заболеть и улучшить иммунитет этого времени вполне достаточно. 

3. В зависимости от помещения. Чаще всего нужно проветривать кухню и помещение, где сушатся вещи. Не рекомендуется проветривать помещение зимой там, где находятся маленькие дети более трех раз в день.

4. Создавайте сквозняк. Одно из правил как проветривать помещение зимой – открывать все окна одновременно. Таким образом, вы сможете максимально очистить воздух.

5. Обращаем внимание на окна. Запотевшие окна – прямой признак того, что необходимо проветрить помещение.
Проветривать помещение зимой – обязательная процедура, чтобы воздух в вашем доме был максимально чистым, а здоровье – крепким. 

Не забывайте про эту важную процедуру. Будьте здоровы!

Источник: http://feelgood.ua/
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