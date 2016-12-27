О каких болезнях говорят белые пятна на ногтях

Красивые здоровые ногти со стильным маникюром всегда привлекают внимание. Ведь по рукам женщины можно много о чем судить. Но иногда на ногтях начинают появляться белые пятна, которые являются признаком того, что с вашим здоровьем не все в порядке.





Почему появляются белые пятна на ногтях?





Причина появления лейконихии, так в медицине называют белые пятна на ногтях, может быть разной. Ее выявить можно по виду и конкретному цвету пятна.





Основной причиной появления белых пятен на ногтях является нехватка витаминов и нужных микроэлементов. Также это может быть дефицит железа, цинка или кальция. Также болезненный вид имеют ногти людей, страдающих от почечной недостаточности.





Если организму не хватает белка, то белые пятна могут появляться в виде полосок поперек ногтя.





Также маленькие белые пятнышка могут быть причиной микротравм ногтя, полученных, например, при работе над маникюром.





Сильное эмоциональное потрясение и стресс могут вызвать появление единичного белого пятна на ногте.





При появлении огромного количества белых пятен на ногтях стоит обратиться к врачу, так как это может быть грибок, вывести который не так уж и просто.





Как избавиться от белых пятен на ногтях?





Приступать к лечению пятен стоит лишь после того, как врач установил диагноз. Так как к разным причинам появление нужен отдельный лечебный подход.





Если проблема в недостатке витаминов, то стоит восполнить дефицит недостающих элементов, пройдя курс лечения. Важно следить и за питанием. Добавляйте в рацион молочные продукты, такие как творог, сметана, молоко. Они – источник кальция. Также можно употреблять больше рыбы, особенно красной, и овощей.





В случае, если причина нездоровых ногтей стресс, то здесь нужно избавляться именно от него. Радуйте себя, дарите больше позитивных эмоций и тогда даже ваши ноготки вас отблагодарят.





Грибковое заболевание нужно лечить строго под присмотром врача, так как его вывести можно только с помощью специальных препаратов.













Народные средства от белых пятен нa ногтях





Лучше всего избавиться от белых пятен вам помогут солевые ванночки и натирание ногтей чесноком. Можно также втирать чистотел и нашатырный спирт.





Волосы, кожа и ногти первыми говорят о том, что с организмом что-то не так. Ногти, обычно, могут указывать на сбои, которые происходят в течение 6 месяцев.





Поэтому очень важно им уделять особое внимание и обращать стоящее внимание на такие проявления на ваших ноготках.



