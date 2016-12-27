Домашние средства для ухода за областью вокруг глаз

Можно подобрать качественное косметическое средство для ухода за кожей вокруг глаз, а можно приготовить такое средство самостоятельно.





В пользу второго варианта говорит тот факт, что маска или лосьон домашнего «производства» будет состоять из натуральных продуктов без содержания химических добавок, консервантов и вредных компонентов.





Огуречный гель





Смешай 1 ч.л. геля алоэ вера, 1 ч.л. свежего огуречного сока и ¼ ч.л. кукурузного крахмала. Полученную смесь помести на минуту в микроволновку или доведи до кипения на огне. Добавь в массу 1ч.л. гамамелиса (ведьминого орешника), очень тщательно размешай и дай смеси остыть. Переложи получившийся гель в стеклянную тару и используй для ежедневного нанесения на кожу под глазами.





Ночной крем





Возьми по 2 ч.л. вазелина, масла какао и кокосового масла, смешай все ингредиенты в стеклянной мисочке. Получившуюся массу нагрей в течение 15 секунд в микроволновке, помешивая смесь. Нагревать смесь по 15 секунд нужно несколько раз, тщательно перемешивая содержимое мисочки. После этого нужно переложить крем в широкую стеклянную баночку с крышкой. Крем можно накладывать на ночь на предварительно очищенную область вокруг глаз.



