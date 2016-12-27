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Леди
Красота и здоровье
27 декабря 16, 13:01
Домашние средства для ухода за областью вокруг глаз
лицо
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Конечно, ты знаешь, что вокруг глаз находится очень нежная и чувствительная зона, которая нуждается в особом уходе.
Можно подобрать качественное косметическое средство для ухода за кожей вокруг глаз, а можно приготовить такое средство самостоятельно.

В пользу второго варианта говорит тот факт, что маска или лосьон домашнего «производства» будет состоять из натуральных продуктов без содержания химических добавок, консервантов и вредных компонентов.

Огуречный гель

Смешай 1 ч.л. геля алоэ вера, 1 ч.л. свежего огуречного сока и ¼ ч.л. кукурузного крахмала. Полученную смесь помести на минуту в микроволновку или доведи до кипения на огне. Добавь в массу 1ч.л. гамамелиса (ведьминого орешника), очень тщательно размешай и дай смеси остыть. Переложи получившийся гель в стеклянную тару и используй для ежедневного нанесения на кожу под глазами.

Ночной крем

Возьми по 2 ч.л. вазелина, масла какао и кокосового масла, смешай все ингредиенты в стеклянной мисочке. Получившуюся массу нагрей в течение 15 секунд в микроволновке, помешивая смесь. Нагревать смесь по 15 секунд нужно несколько раз, тщательно перемешивая содержимое мисочки. После этого нужно переложить крем в широкую стеклянную баночку с крышкой. Крем можно накладывать на ночь на предварительно очищенную область вокруг глаз.

Источник: http://liza.ua/
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