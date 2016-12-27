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Леди
Красота и здоровье
27 декабря 16, 13:04
Какие овощи и фрукты нельзя употреблять зимой
овощи
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Зимой наш организм еще больше нуждается в витаминах, поэтому, без фруктов и овощей просто не обойтись.
Все же, не все фрукты и овощи сохраняют свои полезные свойства в зимний период. Какие овощи и фрукты нельзя употреблять зимой и чем это может быть опасно для здоровья.

Какие овощи и фрукты нельзя употреблять зимой

1. Картофель. Возглавляет список овощей, которые нельзя употреблять зимой – картофель. Конечно, в целом речь идет о покупке картофеля в супермаркете. В холодное время этот продукт теряет все свои полезные свойства, а его вкус сохраняется только за счет дополнительных веществ, которые не приносят организму никакой пользы.

2. Томаты. Октябрь – последний месяц, когда употребление томатов не приносит вред здоровью. В зимнее время и минимум до весны томаты входят в список продуктов, которые нельзя употреблять зимой. Лучший вариант – в это время заменить их томатным соком.

3. Арбуз. Употреблять арбуз с пользой для здоровья можно только в сезон, в остальное время, особенно зимой, употребление арбуза невероятно опасно для здоровья. Дело в том, что в зимний период в нем зашкаливает количество нитратов, поэтому, он по праву входит в список фруктов, которые нельзя употреблять зимой.

4. Сливы. Не смотря на всю привлекательность внешнего вида слив, которые лежат на прилавке в зимний период, это все консерванты, польза этого фрукта осталась в летних днях. 

Чтобы, не мучить себя вопросом какие овощи и фрукты нельзя употреблять зимой живите по правилу – для фруктов и овощей существует сезон. Конечно, есть овощи и фрукты, например яблоки, груши, морковь, свекла – которые сохраняют свои полезные свойства в любое время года. Выбирайте с умом и будьте здоровы.

Источник: http://feelgood.ua/
 
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