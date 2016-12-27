Как правильно ухаживать за жирными волосами

Причиной повышенной жирности волос главным образом являются наследственный и гормональный факторы.





Конечно, полностью изменить тип волос невозможно. Однако правильный уход способен значительно снизить жирность волос и дать возможность контролировать эту проблему. Вот что советуют специалисты для ухода за жирными волосами:





Мой голову правильно





Современная наука считает, что мыть жирные волосы можно так часто, как это требуется. Гораздо важнее правильная техника «головомойки». Рекомендуется выбирать прозрачный шампунь без добавления красителей, он обязательно должен быть предназначен именно для волос жирного типа. Намыливать голову шампунем нужно минимум дважды, тщательно и деликатно массируя волосы. Идеальный вариант – оставить шампунь на волосах на 5-10 минут, чтобы жир полностью расщепился. Ополаскивать волосы рекомендуется теплой водой, промывать волосы нужно очень долго и тщательно, буквально до «скрипа» волос.





Ополаскивай волосы





От магазинных бальзамов и ополаскивателей лучше вообще отказаться – замени их полезными натуральными продуктами. Например, замечательное средство для ополаскивания жирных волос – лимонный раствор (сок двух лимонов, разведенный в 1 литре воды). Для ополаскивания также можно использовать яблочный уксус: нужно развести 1 ч.л. яблочного уксуса в 0,5 л воды. Хорош для ополаскивания и раствор перечной мяты – 3 ложки на литр воды.





Правильно суши волосы





Горячий воздух приносит только вред жирным волосам. Однако сделать укладку без использования фена достаточно проблематично. Поэтому при сушке феном сведи вред для своих волос к минимуму: не направляй струю воздуха непосредственно на корни волос. Сушить волосы нужно не горячим, а теплым воздухом.





Расческу – прочь





Совсем не расчесывать волосы, конечно, не получится. Однако, помни: чем чаще ты касаешься расческой или щеткой кожи на голове, тем больше переносишь жира от корней к кончикам волос. Начес же в случае с жирными волосами просто противопоказан!





Подбери удобную прическу





Одни обладательницы жирного типа волос предпочитают носить короткие стрижки: так волосы не отвисают под собственной тяжестью, да и часто мыть короткие волосы значительно проще. Другие, наоборот, предпочитают длинные волосы, когда на второй или третий день после мытья можно лишь помыть и уложить челку, а остальную массу волос собрать в хвост или пучок. А некоторые специалисты советуют сделать легкую химию.





В любом случае, тебе придется «подружиться» со своими волосами, узнать их особенности и приспособиться к ним.



