Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.37
RUB
0.43
EUR
27.78
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
28.41
USD
27.07
RUB
0.44
Леди
Красота и здоровье
27 декабря 16, 13:14
Чем полезен и опасен чайный гриб для здоровья
Чайный гриб
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Как похудеть и поправить здоровье с помощью чайного гриба? Мы расскажем, что такое комбуча.
Комбуча или чайный гриб: полезные свойства и применение

Комбуча – это напиток из чайного гриба, который известен своими стимулирующими свойствами. Напиток богатый на большое количество витаминов, энзимой, микроэлементов и органических кислот.

Состав

Щавелевая, яблочная, лимонная, кислота, витамины С, Р, В1, В3, природные антибиотики, жирные кислоты, полисахариды, макро и микроэлементы (железо, селен, кремний, йод, цинк, калий). Комбуча содержит от 79 до 118 ккал на 100 г, в зависимости от степени кислотности.

Полезные свойства

Свойства чайного гриба используются при болезнях мочевого пузыря, желудка и почек, чайный гриб помогает при головной боли.

·        Чайный гриб снижает уровень холестерин в крови и регулирует артериальное давление.

·        Средство для профилактики атеросклероза и полиартрита.

·        Помогает при хроническом насморке, ангине, дизентерии.

·        Успокаивает и тонизирует, снимает чувство утомления

·        Полезно пить настой чайного гриба утром и вечером натощак. Такое применение подготавливает пищеварительную систему к дневным нагрузкам.

·        Стоит принимать чайный гриб после перенесенных болезней и приема медицинских препаратов, так как комбуча восстанавливает микрофлору.

·        Улучшает процессы метаболизма в организме

·        Восстанавливает кислотно-щелочной баланс

·        Улучшает работу ЖКТ (молочная кислота и витамины группы в способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике и подавляют рост вредных бактерий)

·        Благотворно влияет на состояние сердечной системы

·        Помогает быстрее вылиться от простудных заболеваний, вирусной и грибковой этиологии.

·        Препятствует образованию камней в почках

·        Улучшает состояние кожи, волос и ногтей

·        В косметологии

Можно протирать лицо и шею смоченным в чае ватным диском.

После мытья волос, ополаскивайте кожу головы комбучей, одновременно делая массаж.

Как приготовить

1.     Заварите некрепкий чай на выбор: 1 л. воды, 2 ч. л. заварки и 5 ст. л.  сахара. Настаивайте 15 минут

2.     Процедите и остудите до комнатной температуры

3.     Гриб поместите в банку (не используйте металлическую посуду) с чаем и накройте марлей. Поставьте в теплое место.

4.     Напиток будет готов через 5-10 дней. Промойте гриб и опустите в новую банку с чаем.

Как принимать

Для лечения и профилактики, чайный гриб стоит принимать по пол стакана перед приемом пищи 3-4 раза в день максимум. Курс лечение длится 2-3 недели.

Противопоказания

Большое количество сахара в комбуче запрещает его к употреблению людям страдающих диабетом и ожирением. Не рекомендуется употреблять детям до 3х лет, беременным и кормящим женщинам. При язве и гастрите, а также тем, кто собирается садиться за руль, так как продукт содержит в себе небольшое количество спирта.

Чайный гриб – это натуральное средство, используйте комбучу для улучшение здоровье и внешнего вида. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.  

Источник: http://sunny7.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть
noimageКак правильно ухаживать за жирными волосами
noimageКакие овощи и фрукты нельзя употреблять зимой
noimageДомашние средства для ухода за областью вокруг глаз
noimage О каких болезнях говорят белые пятна на ногтях
Лента новостей