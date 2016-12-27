Чем полезен и опасен чайный гриб для здоровья

Комбуча или чайный гриб: полезные свойства и применение





Комбуча – это напиток из чайного гриба, который известен своими стимулирующими свойствами. Напиток богатый на большое количество витаминов, энзимой, микроэлементов и органических кислот.





Состав





Щавелевая, яблочная, лимонная, кислота, витамины С, Р, В1, В3, природные антибиотики, жирные кислоты, полисахариды, макро и микроэлементы (железо, селен, кремний, йод, цинк, калий). Комбуча содержит от 79 до 118 ккал на 100 г, в зависимости от степени кислотности.





Полезные свойства





Свойства чайного гриба используются при болезнях мочевого пузыря, желудка и почек, чайный гриб помогает при головной боли.





· Чайный гриб снижает уровень холестерин в крови и регулирует артериальное давление.





· Средство для профилактики атеросклероза и полиартрита.





· Помогает при хроническом насморке, ангине, дизентерии.





· Успокаивает и тонизирует, снимает чувство утомления





· Полезно пить настой чайного гриба утром и вечером натощак. Такое применение подготавливает пищеварительную систему к дневным нагрузкам.





· Стоит принимать чайный гриб после перенесенных болезней и приема медицинских препаратов, так как комбуча восстанавливает микрофлору.





· Улучшает процессы метаболизма в организме





· Восстанавливает кислотно-щелочной баланс





· Улучшает работу ЖКТ (молочная кислота и витамины группы в способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике и подавляют рост вредных бактерий)





· Благотворно влияет на состояние сердечной системы





· Помогает быстрее вылиться от простудных заболеваний, вирусной и грибковой этиологии.





· Препятствует образованию камней в почках





· Улучшает состояние кожи, волос и ногтей





· В косметологии





Можно протирать лицо и шею смоченным в чае ватным диском.





После мытья волос, ополаскивайте кожу головы комбучей, одновременно делая массаж.





Как приготовить





1. Заварите некрепкий чай на выбор: 1 л. воды, 2 ч. л. заварки и 5 ст. л. сахара. Настаивайте 15 минут





2. Процедите и остудите до комнатной температуры





3. Гриб поместите в банку (не используйте металлическую посуду) с чаем и накройте марлей. Поставьте в теплое место.





4. Напиток будет готов через 5-10 дней. Промойте гриб и опустите в новую банку с чаем.





Как принимать





Для лечения и профилактики, чайный гриб стоит принимать по пол стакана перед приемом пищи 3-4 раза в день максимум. Курс лечение длится 2-3 недели.





Противопоказания





Большое количество сахара в комбуче запрещает его к употреблению людям страдающих диабетом и ожирением. Не рекомендуется употреблять детям до 3х лет, беременным и кормящим женщинам. При язве и гастрите, а также тем, кто собирается садиться за руль, так как продукт содержит в себе небольшое количество спирта.





Чайный гриб – это натуральное средство, используйте комбучу для улучшение здоровье и внешнего вида. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.



