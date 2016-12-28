Инструменты красоты: как правильно хранить косметику

У каждого из косметических средств существуют свои способы продления его сроков использования.





Тушь для ресниц





Ее примерный срок хранения составляет 4-6 месяцев. После истечения срока годности это косметическое средство ни в коем случае нельзя использовать, иначе это чревато попаданием инфекции из туши в глаза. Если ты заметила, что тушь начала крошиться, изменила свою консистенцию или приобрела некий неестественный запах – без жалости распрощайся с ней. Помни также, что после каждого использования тюбик с тушью нужно плотно закрывать.





Помада





Помада хранится в среднем месяцев 8. В случае, если она стала липкой, начала растекаться или, наоборот, затвердела – недрогнувшей рукой отправляй ее в мусорное ведро. Даже супердорогая помада известных косметических брендов с истекшим сроком годности может стать причиной образования сухих корочек и трещин на губах и вызвать сильное покраснение.





Подводка и карандаш для глаз





Как и в случае с тушью, нужно очень внимательно относиться к косметическим средствам, которые контактируют с нежной и уязвимой зоной вокруг глаз. Карандаш для глаз хранится около 1 года. Признаки испорченности карандаша – появление налета на его поверхности или маслянистость грифеля. Срок хранения жидких подводок — не более полугода. Так как это косметическое средство является благоприятной средой для размножения бактерий, нужно тщательно следить, чтобы колпачок тюбика жидкой подводки был всегда плотно закрыт.





Пудра, тени и румяна





Сухие румяна и тени могут храниться около 2 лет, а средства с кремообразной текстурой – до года. И те и другие предметы косметики нужно хранить вдали от солнечного света и отопительных приборов, также следует избегать сырости – из ванной комнаты румяна и тени лучше убрать. Если внешний вид и текстура косметических средств изменились – потрескались или затвердели, приобрели посторонний запах или поменяли цвет, лучше отправить испорченную косметику в мусор.





Маскирующие средства и тональный крем





Эти косметические средства хранятся примерно год. О том, что они просрочены, может свидетельствовать изменение их консистенции. В случае, если крем затвердел, стал хуже размазываться либо на его поверхности появляется слой масла – тебе стоит идти в магазин за новым тональным кремом.



