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Леди
Красота и здоровье
28 декабря 16, 16:14
Инструменты красоты: как правильно хранить косметику
косметика
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Каждая из нас, купив заветную баночку с кремом или тюбик помады, хочет сохранить их свойства надолго.
У каждого из косметических средств существуют свои способы продления его сроков использования.

Тушь для ресниц

Ее примерный срок хранения составляет 4-6 месяцев. После истечения срока годности это косметическое средство ни в коем случае нельзя использовать, иначе это чревато попаданием инфекции из туши в глаза. Если ты заметила, что тушь начала крошиться, изменила свою консистенцию или приобрела некий неестественный запах – без жалости распрощайся с ней. Помни также, что после каждого использования тюбик с тушью нужно плотно закрывать.

Помада

Помада хранится в среднем месяцев 8. В случае, если она стала липкой, начала растекаться или, наоборот, затвердела – недрогнувшей рукой отправляй ее в мусорное ведро. Даже супердорогая помада известных косметических брендов с истекшим сроком годности может стать причиной образования сухих корочек и трещин на губах и вызвать сильное покраснение.

Подводка и карандаш для глаз

Как и в случае с тушью, нужно очень внимательно относиться к косметическим средствам, которые контактируют с нежной и уязвимой зоной вокруг глаз. Карандаш для глаз хранится около 1 года. Признаки испорченности карандаша – появление налета на его поверхности или маслянистость грифеля. Срок хранения жидких подводок — не более полугода. Так как это косметическое средство является благоприятной средой для размножения бактерий, нужно тщательно следить, чтобы колпачок тюбика жидкой подводки был всегда плотно закрыт.

Пудра, тени и румяна

Сухие румяна и тени могут храниться около 2 лет, а средства с кремообразной текстурой – до года. И те и другие предметы косметики нужно хранить вдали от солнечного света и отопительных приборов, также следует избегать сырости – из ванной комнаты румяна и тени лучше убрать. Если внешний вид и текстура косметических средств изменились – потрескались или затвердели, приобрели посторонний запах или поменяли цвет, лучше отправить испорченную косметику в мусор.

Маскирующие средства и тональный крем

Эти косметические средства хранятся примерно год. О том, что они просрочены, может свидетельствовать изменение их консистенции. В случае, если крем затвердел, стал хуже размазываться либо на его поверхности появляется слой масла – тебе стоит идти в магазин за новым тональным кремом.

Источник: http://liza.ua/
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