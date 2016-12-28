Как быстро избавиться от жира на животе

Живот – это одна из самых проблемных зон нашего тела. Чтобы убрать складки на животе, вам понадобиться не только сесть на диету и заняться спортом, а и набраться терпения, так как процесс избавления от складок может занять не один месяц.





Складки на животе – это результат того, что живот избавляется нагрузок и как следствие – ослабевает мышечный корсет. Из-за давления внутренних органов живот может выпирать.





Как убрать живот?





Чтобы убрать живот нужно перейти на правильное питание. Прежде всего из своего ежедневного рациона питания нужно убрать копченое мясо, колбасу, жареное. Вместо жирной свинины можно употреблять отварную курицу, морепродукты, рыбу. Важно есть больше овощей, которые содержат много клетчатки, фрукты, кроме винограда и бананов, так как они могут провоцировать появления метеоризмов. Убрать живот можно и с помощью нежирных кисломолочных продуктов.





Как избавиться от складок на животе?





Помимо здорового и сбалансированного питания вам стоит уделять внимание физическим нагрузкам. Начните с нагрузок, которые формируют красивый пресс. Можно заняться аэробикой, которая подходит в роли кардионагрузки. Но такие тренировки не должны длиться дольше 30 минут. Это поможет без вреда для мышечной массы сжечь лишние жировые отложения. Достаточно 3 занятий в неделю, чтобы вы быстро ощутили результат. Главное, нужно делать это систематически. Даже обычная ходьба сможет помочь вам в борьбе со складками на животе.





Складки на животе: как избавиться?





Хорошим способ при избавлении от некрасивых складок на животе также является массаж. Массируйте живот и используйте при этом специальные крема. Сегодня в аптеке можно купить различные средства для того, чтобы избавиться от складок. Процедуры можно выполнять утром, в обед и вечером. Крем поможет вам улучшить кровообращение, сжечь подкожные отложения жиров. Также можно раз в неделю делать пилинг.





Старайтесь расслаблять свой живот. Особенно в моменты, когда вы испытываете стресс. Чтобы расслабить мышцы живота, лягте на спину, вдохните через диафрагму и задержите дыхание на 8 секунд.





Народные средства от складок на животе





Чтобы убрать складки на животе, нужно устранят причину их появления. Иногда это могут быть метеоризмы и проблемы с пищеварением. Чтобы избавиться от этих проблем, можно пить уголь, тмин, белая глина, артишок, черная редька, семена льна.





Лишний весь становится проблемой для многих современных девушек, но если начать следить за своим питание, заниматься спортом и избегать стрессов, можно получить красивую подтянутую фигуру.



