Народные средства от повышенного и пониженного давления

Только вот осенняя переменчивость погоды переносится гораздо тяжелей из-за преимущественно дождливой, пасмурной погоды и совсем редко радующего нас солнца.





Хуже всего переносят скачки атмосферного давления пожилые люди, страдающие от повышенного или пониженного давления, молодые впечатлительные люди, чаще девушки, с так называемой ВСД и просто метеочувствительные.





На смену погоды у представителей это особо уязвимой группы болит и кружится голова, начинается тошнота, слабость, недомогание, «шум в голове», «голова тяжелая» — так еще описывают свое состояние они. Это может быть связано с резким изменением артериального давления в ответ на изменение атмосферного на фоне несовершенства вегетативной регуляции.





Хорошо, если вам удалось уговорить вашу маму, бабушку или дедушку отправиться к врачу. Но что делать, если гипотензивные препараты выписаны, но пациент отказывается пить «эту химию», или попросту на них нет денег, или симптомы у вас так слабо выражены, что как-то не хочется вовлекаться в жизнь » на таблетках»? В таком случае попробуйте воспользоваться народными средствами от давления, чтобы привести его показатели в норму.





Народные средства от повышенного давления

Среди множества народных средств от повышенного давления очень популярны рецепты на основе ягод клюквы. Клюква обладает мочегонным свойством. Она выводит лишнюю жидкость, что способствует снижению давления.





Лимон с клюквой и медом от повышенного давления. Натрите на терке лимон. 1 ст. ложку такой лимонной кашицы смешайте с 1 ст. ложкой клюквы и 1/2 ст. ложки свежего измельченного шиповника. Добавьте к смеси (ее можно дополнительно пропустить через мясорубку) стакан меда. Принимайте по 1 ст. ложке смеси утром и вечером.





народные средства от повышенного давления





Клюква с медом от повышенного давления. Перебранные, промытые и обсушенные ягоды клюквы измельчите на мясорубке или в блендере до пюреобразного вида. Эту смесь соедините с натуральным медом в соотношении 1:1. Хранить в стеклянной или фарфоровой посуде в прохладном месте. Принимайте такое народное средство от давления по 1 ст. ложке за 15 минут до еды, 3 раза в день.





Инжир при повышенном давлении. Инжир богат калием, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. 2 ст. ложки инжира нужно залить стаканом кипятка, нагреть 30 минут на водяной бане в закрытой посуде и дважды процедить. Пить отвар нужно при повышенном давлении по 1/2 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.





Кефир и корица – очень простой рецепт от повышенного давления. Смешайте 1 ч. ложку корицы со стаканом кефира и выпейте этот напиток (желательно, на ночь).





Черная рябина против повышенного давления. Это ягода богата рутином, который снижает проницаемость и ломкость капилляров. Сок нужно пить по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. А можно просто съедать ежедневно по 100 г ягод черной рябины. Курс лечения — 10-20 дней.





Народные средства при пониженном давлении

Самым популярным средством от пониженного давления у метеочувствительных людей является чашка кофе. Этот напиток на какое-то время повысит давление и вернет бодрость. Но как повысить давление, если кофе не помогает?





Изюм при пониженном давлении. 30-40 промытых изюминок нужно залить на ночь стаканом воды, а утром съесть их натощак. Также можно выпить воду, в которой замачивался изюм.





Сок моркови и шпината тоже поможет повысить давление. Эти виды соков смешивают в соотношении 2:1 и пьют по 1 стакану 3 раза в день перед едой. Курс лечения – неделя, можно повторить через 1-2 месяца.





народные средства от пониженного давления





Корень солодки – эффективное средство при пониженном давлении у метеозависимых людей. Заварите 1 ч. ложку измельченного коня солодки в стакане кипящей воды в течение 5 минут. Принимаете 1 раз в день в течение нескольких дней.





Имбирь тоже поможет повысить давление. Для приготовления напитка про пониженном давлении растворите 1/2 ч. ложки имбиря в стакане крепкого сладкого чая и пейте 3 раза в день в течение недели. Но не увеличивайте дозу, иначе участится сердцебиение.





Настойка или эфирное масло розмарина стимулирует центральную нервную систему и улучшает кровообращение, поэтому розмарин помогает повысить давление. Можно принимать до 10 мл настойки розмарина в день или добавлять свежеприготовленный настой травы в пищу в качестве специи. Другой способ – использовать при пониженном давлении эфирное масло розмарина. Просто добавьте 3-4 капли масла в аромалампу или на салфетку и вдыхайте 10-15 минут.





Народные средства от давления помогут улучшить самочувствие метеочувствительных людей и станут дополнением к традиционным методам лечения повышенного или пониженного давления. Но если скачки давления у вас наблюдаются независимо от погодных условий, рекомендуем вам обратиться к врачу. Вовремя назначенное лечение может спасти вашу жизнь.



