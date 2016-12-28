Перезимуем без простуд: 5 полезных добавок к чаю

Мы расскажем, что сыпать в чай, чтобы улучшить вкус.





Мята

Какой чай без мяты, особенно в зимнее время года? Можно использовать свежую либо сухую. Такой напиток отлично снимает нервное напряжение и бодрит. Мяту рекомендуют добавлять в чай, если простудились, так как она способна облегчить кашель и унять боль в горле. Можно заваривать только мяту либо добавлять несколько листочков в черный чай. Но мужчинам стоит знать меру, так как растение может негативно отразиться на половом здоровьем.





Имбирь

Корень имбиря – продукт, который можно круглый год найти на полках супермаркетов! Добавив всего 3 г на 200 мл чая, можно ускорить обмен веществ и укрепить иммунитет. Также в растении обнаружены липиды, крахмал. Содержатся в нем витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий.





Лаванда

Если выдался сложный день, добавьте к чашечке чая лаванду, и вы почувствуете спокойствие. Ароматное растение справится с бессонницей и поможет снять спазматические боли. Такой чай также быстро настроит на рабочий лад.





Анис

Эта добавка к чаю обладает дезинфицирующим и отхаркивающим действием, поэтому полезна при кашле, бронхите, катаре верхних дыхательных путей.





Напиток с анисом помогает при першение в горле. Даже запах этого растения полезен, так как устраняет головные боли.





Чабрец

Чабрец известен в восточной медицине как трава тимьян. Чай с этим растением – одно из лучших натуральных отхаркивающих средств. Тимьян также способствует укреплению иммунитета и оказывает тонизирующее действие на организм. Этой зимой пробуем новые рецепты напитков с этой специей.



