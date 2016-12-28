Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.84
USD
26.65
RUB
0.44
EUR
28.01
USD
26.95
RUB
0.44
EUR
28.56
USD
27.23
RUB
0.44
Леди
Красота и здоровье
28 декабря 16, 16:23
Перезимуем без простуд: 5 полезных добавок к чаю
чай
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один из самых популярных напитков зимы – чай! Вкусно, а с добавками еще и полезно.
Мы расскажем, что сыпать в чай, чтобы улучшить вкус.

Мята
Какой чай без мяты, особенно в зимнее время года? Можно использовать свежую либо сухую. Такой напиток отлично снимает нервное напряжение и бодрит. Мяту рекомендуют добавлять в чай, если простудились, так как она способна облегчить кашель и унять боль в горле.  Можно заваривать только мяту либо добавлять несколько листочков в черный чай.  Но мужчинам стоит знать меру, так как растение может негативно отразиться на половом здоровьем.

Имбирь
Корень имбиря – продукт, который можно круглый год найти на полках супермаркетов! Добавив всего 3 г на 200 мл чая,  можно ускорить обмен веществ и укрепить иммунитет.  Также в растении обнаружены липиды, крахмал. Содержатся в нем витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. 

Лаванда
Если выдался сложный день, добавьте к чашечке чая лаванду, и вы почувствуете спокойствие. Ароматное растение справится с бессонницей  и поможет снять спазматические боли.  Такой чай также быстро настроит на рабочий лад.

Анис
Эта добавка к чаю обладает дезинфицирующим и отхаркивающим действием, поэтому полезна при кашле, бронхите, катаре верхних дыхательных путей.

Напиток с анисом помогает при першение в горле. Даже запах этого растения полезен, так как  устраняет головные боли.

Чабрец
Чабрец известен в восточной медицине как трава тимьян. Чай с этим растением – одно из лучших натуральных отхаркивающих средств. Тимьян также способствует укреплению иммунитета и оказывает тонизирующее действие на организм. Этой зимой пробуем новые рецепты напитков с этой специей.

Источник: http://4mama.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Оливки и маслины: польза или вред
noimageНародные средства от повышенного и пониженного давления
noimageКак быстро избавиться от жира на животе
noimageИнструменты красоты: как правильно хранить косметику
noimageЧем полезен и опасен чайный гриб для здоровья
Лента новостей