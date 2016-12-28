Оливки и маслины: польза или вред

Интересно, что оливки, история которых насчитывает тысячелетия, не едят в сыром виде, они всегда проходят некоторую предварительную обработку и в результате, увы, утрачивают некоторые витамины, но при этом в плодах остается достаточно других важных нутриентов.





Вы наверняка уже знаете, что черные маслины и зеленые оливки, это одни и те же плоды и различия только в способе их приготовления. Как правило, плоды оливы собирают еще до момента их созревания, то есть, зелеными – их мякоть более плотная, в таком виде оливки лучше хранятся и с ними проще работать. Для того, чтобы получить черные оливки, которые мы называем маслинами, перед маринованием и консервацией проходят процедуру оксидирования (насыщения кислородом) при помощи едкого натра (Е524), который, кстати, удаляет природную горечь плодов. Для закрепления цвета применяют глюконат железа (Е579), который, хоть и разрешен для применения в пищевой промышленности, тем не менее может оказать очень нехорошее воздействие на наш организм.





Второй метод получения черных оливок – производители оставляют их созревать на дереве и собирают лишь тогда, когда плоды станут мягкими и приобретут темный цвет – от темно-фиолетового до красновато коричневого. Отличить такие оливки довольно просто – они всегда продаются с косточками, крупнее своих собратьев, мягкие и немного сморщенные.





Таким образом, выбирая оливки, предпочтение отдавайте зеленым, либо черным натуральным плодам.





В ЧЕМ ЖЕ ПОЛЬЗА ОЛИВОК





В мякоти плодов оливы есть практически все витамины группы В, правда. Количество их не слишком большое, за исключением холина, витамина В 4. Холин принимает самое активное участие в расщеплении жиров, регулирует липидный обмен, поддерживает работу печени. Кроме того, витамин В4 участвует с в синтезе некоторых аминокислот, в частности – метионина, а так же способствует прохождению нервных импульсов и регулирует уровень выработки инсулина, регулируя углеводный обмен.





Есть в мякоти оливок и другие витамины – например, антиоксидант токоферол (витамин Е), который регулирует уровень холестерина, участвует в кроветворении и предотвращает образование тромбов.





Филохиннон, витамин К, достаточно редко встречающееся вещество, противостоит кровотечениям – его еще называют противогеморрагическим, за способность регулировать свертываемость крови. Кроме того, витамин К необходим для синтеза белка остеокальцина – основы костной ткани, таким образом препятствует развитию остеопороза.





Кроме витаминов, оливки являются источником минералов – есть в них калий, который нормализует перистальтику кишечника и укрепляет сердечную мышцу, кальций, магний, в небольшом количестве железо, медь и цинк.





Но чего в оливках действительно много – так это натрия. Натрий необходим для работы всей нервной системы, в сочетании с калием поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме и необходим для предупреждения обезвоживания, входя в состав плазмы крови, натрий регулирует ее объем и расширяет сосуды, оказывая влияние на кровное давление – избыток натрия приводи к его повышению, потому гипертоникам стоит быть с оливками поосторожнее. Благодаря обилию натрия оливки повышают аппетит и регулируют работу почек и мовыделительной системы





Оливки в любом виде признаны продуктом, который естественным образом стимулирует выработку прогестерона в женском организме, что стоит взять на заметку барышням, мечтающим забеременеть.





Хоть оливки содержат немало жиров, основная их часть – ненасыщенные жирные кислоты, а мы уже знаем, что они снижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют кровяное давление, способствуют усвоению жирорастворимых витаминов и многое другое.

оливки





КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ОЛИВКИ





В силу обили натрия в мякоти оливок, не стоит увлекаться ими людям, склонным к повышенному давлению.





Консервированные оливки не стоит давать даже пробовать детям, младше трехлетнего возраста. Избыток консервантов и обилие натрия слишком сильный удар по детским почкам.





Желчегонный эффект, который оливки оказывают благодаря ненасыщенным кислотам. Делает их нежелательным блюдом в рационе больных холециститом.



