Лекарства, которые помешают похудеть

Среди препаратов, которые блокируют потерю веса, лидируют бета-блокаторы (метопролол, атенолол, карведилол и пропранолол), а также антидепрессанты (амитриптилин, нортриптилин, доксепин, пароксетин, тразодон и другие). Не отстают от них стероиды, такие как преднизолон и гидрокортизон (впрочем, ингаляционные стероиды, применяемые при аллергии, безопасны в этом отношении).





Способны помешать сбросить вес и антигистаминные препараты, такие как димедрол, фексофенадин, цетиризин и другие, а также некоторые другие средства, используемые при фибромиалгии и боли, противоэпилептическое средство вальпроевая кислота, лекарства от преддиабета и диабета.





Очевидно, что попытки снизить дозу или вовсе прекратить прием таких препаратов должны контролироваться лечащим врачом, так как большинство из них очень важны для здоровья и даже жизни пациентов с хроническими заболеваниями.



