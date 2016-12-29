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Леди
Красота и здоровье
29 декабря 16, 12:53
Лекарства, которые помешают похудеть
лекарства
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Мало того, некоторые из этих препаратов на самом деле даже способны спровоцировать увеличение веса, и при этом большинство врачей не информируют своих пациентов о вероятности таких эффектов, хотя эта связь была неоднократно продемонстрирована в клинических испытаниях.
Среди препаратов, которые блокируют потерю веса, лидируют бета-блокаторы (метопролол, атенолол, карведилол и пропранолол), а также антидепрессанты (амитриптилин, нортриптилин, доксепин, пароксетин, тразодон и другие). Не отстают от них стероиды, такие как преднизолон и гидрокортизон (впрочем, ингаляционные стероиды, применяемые при аллергии, безопасны в этом отношении).

Способны помешать сбросить вес и антигистаминные препараты, такие как димедрол, фексофенадин, цетиризин и другие, а также некоторые другие средства, используемые при фибромиалгии и боли, противоэпилептическое средство вальпроевая кислота, лекарства от преддиабета и диабета.

Очевидно, что попытки снизить дозу или вовсе прекратить прием таких препаратов должны контролироваться лечащим врачом, так как большинство из них очень важны для здоровья и даже жизни пациентов с хроническими заболеваниями.

Источник: https://toneto.net/
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