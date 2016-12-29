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Леди
Красота и здоровье
29 декабря 16, 13:01
Этот фрукт поможет справиться с "плохим" холестерином
грейпфрут
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Холестерин - это вещество, которое вырабатывается печенью, и он необходим для нашего здоровья.
Нормальный уровень этого вещества является синонимом благополучия и внутреннего равновесия. Это очень важный факт, о котором мы должны помнить, потому что есть еще люди, которые связывают слово «холестерин» с чем-то вредным или опасным.

Ключ к здоровью лежит в тонком балансе и, прежде всего, в том, чтобы не давать подниматься уровню LDL или «плохого» холестерина.

Если вы увидите красный грейпфрут в магазине, не упустите эту возможность. Причина? Мало фруктов настолько положительно воздействуют на снижение плохого холестерина.

Тем не менее, важно знать, что эффект от этого фрукта появится лишь при регулярном употреблении. Съедайте половину грейпфрута каждый день на завтрак. Постарайтесь покупать плоды, выращенные органическим методом.

Согласно данным исследования, опубликованного в «Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии», люди с высоким уровнем холестерина, который не реагировал на лекарства, смогли понизить холестерин благодаря красному грейпфруту.

Антиоксидантные свойства этого плода, безусловно, помогают повысить качество жизни благодаря тому, что это улучшает здоровье нашего сердца.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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