Причины появления перхоти зимой и как от нее избавиться

Перхоть – это не просто эстетическая проблема, это заболевание. Чешуйки не дают коже головы дышать, а порам – открываться. Из-за этого волосы могут ослабевать и выпадать. Бороться с перхотью нужно комплексно и главное – не запускать проблему.





Причины появления перхоти:





1. Метаболические нарушения





При сбое обмена веществ понижается сопротивляемость организма. Ослабевает иммунитет, из-за чего обостряются все болезни.





2. Гормональная дисфункция





Часто приводит к появлению перхоти у женщин





3. Наследственность





При таком течении событий избавиться от перхоти будет сложнее всего





4. Нарушения в работе сальних желез





Это наиболее проявляется пи неправильном уходе за волосами. В пубертатном периоде перхоть может быть связана с усилением работы сальных желез под воздействие гормонов.





5. Погрешности в питании, недостаток витаминов.





Жесткие диеты могут спровоцировать появление перхоти. Питайтесь сбалансировано.





6. Перенапряжение как физическое, так и умственное





Когда человек находится в состоянии хронического стресса, перхоть будет его обязательным спутником. Старайтесь не переутомляться и высыпаться.





7. Переохлаждение кожи головы и её перегрев





Рекомендуется носить головной убор, как зимой, так и летом





8. Внешнее воздействие





Частое использование фена, воздействие химических красителей, применение средств для укладки – любое агрессивное воздействие на кожу головы может спровоцировать образование перхоти и усугубление проблемы.





Что нельзя делать при перхоти?





- запрещено использовать спиртосодержащие средства для ухода за кожей головы. Они усугубляют патологическое состояние кожи, пересушивая её ещё сильнее.





- чесать голову. Даже незначительные микроскопические травмы могут привести к проникновению инфекции. В итоге на коже головы образуются гнойнички.





- окрашивать волосы аммиачными красками





- пользоваться щеткой с металлическими зубьями





- активно пользоваться плойкой, фенами утюжком для укладки волос.





Самые эффективные методы избавления от перхоти





Помочь избавиться от перхоти могут регулярный уход за волосами правильно подобранными средствами, полноценный отдых и хорошо сбалансированное питание. Одного шампуня от перхоти будет не достаточно. Нужно научиться бороться со стрессом, если нужно, попринимать успокоительные. Следует исключить из рациона острые, соленые пережаренные блюда, алкоголь, жирные продукты, сладкие и мучные блюда. Старайтесь сушить волосы только холодным потоком воздуха, на время воздержаться от средств для укладки, не перенасыщать волосы бальзамами и кондиционерами. Хорошим действием против перхоти обладают естественные натуральные краски для волос: хна, басма. Мойте голов аккуратно, чтобы не повредить кожу.





Не экономьте на средствах от перхоти. Ищите именно свое средство. И конечно же, существует множество народных рецептов избавления от перхоти, которыми также можно воспользоваться.



