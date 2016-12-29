Самые полезные новогодние салаты

Можно ли есть новогодние салаты и при этом не вредить своему здоровью?





Готовя новогодние салаты, следует соблюдать несколько легких, но очень важных правил.





Во-первых , исключите из состава салатов майонез. Его вкус не оправдывает наносимого организму и фигуре вреда. Самой лучшей альтернативой будут оливковое масло, кефир, нежирный и несладкий йогурт, разрешается сметана (10-15%, не более).





Во-вторых , добавляйте в новогодние салаты не более 4 ингредиентов. Включая заправку. Любимые рецепты новогоднего застолья, например, оливье и селедка под шубой обычно включают в себя 7 и более продуктов. И желудку справляться с таким количеством разной еды действительно не легко!





В-третьих , исключите из состава картофель. Пользы от него явно не будет, а вот калории и тяжесть будут. Замените картофель свежей капустой, можно пекинской или листьями зеленого салата.





Беспроигрышные ингредиенты для салатов это, безусловно, свежие овощи, вареная курица (не копченая), яйца (особенно перепелиные), оливки и маслины, сыры и орехи.





Самыми здоровыми на вашем столе будут эти пять классических салатов, менять в которых даже ничего не придётся :





1. Греческий. В этом салате все должно быть свежим, ярким и сочным, нарезанным крупными кусочками и полито лимонным соком и оливковым маслом: огурцы, помидор, сыр фета, сладкий перец, сладкий лук. Добавляются маслины без косточки. Сами греки поступают и того проще, на нарезанные овощи кладут плоский кусочек феты и посыпают смесью ароматных перцев. Украсьте кунжутом и семечками - салат будет выглядеть еще эффектнее.





2. Капрезе. Самое полезное сочетание ингредиентов (помидоры, моцарелла и соус песто), максимальная легкость в приготовлении и аппетитный вид сделают его вашим постоянным гостем не только на новогоднем, но и на любом праздничном столе.





3. Цезарь. Действительно праздничное полноценное блюдо из сухариков, курицы, помидоров черри, пармезана, и листьев салата Айсберг. Очень легкие ингредиенты под заправкой из оливкового масла и дижонской горчицы.





4. Винигрет. Вареные овощи, заправленные оливковым маслом – это просто витаминный коктейль, самый легкоусвояемый и очень сытный. Чтобы сделать его необычнее, поэкспериментируйте с семечками или орехами, эти ингредиенты относятся к теплым, так же как и вареные овощи. Украсьте для яркости петрушкой и укропом, если любите базилик – смело добавляйте!





5. Фруктовый салат. Возьмите сезонные любимые фрукты, орехи, кокосовую стружку и сухофрукты. Заправьте его легким йогуртом или кокосовым молоком. Не стоит экспериментировать с шоколадом, так как он будет мешать вкусам свежих фруктов. Пускай он украсит ваш сладкий стол.





Желаем, чтоб ваши новогодние салаты были легкими не только в приготовлении, но и для вашего желудка! Ешьте на здоровье!



