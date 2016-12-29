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Леди
Красота и здоровье
29 декабря 16, 13:13
3 совета для борьбы с усталостью
усталость
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Наверняка уже многие из вас успели прочитать много советов, в том числе известных американских врачей.
В нашей статье мы же решили выделить самые важные, на наш взгляд, рекомендации. Надеемся, что они вам обязательно станут полезными.
 
1. Контролируйте свой сон 
 
8-9 часов сна вовсе не дают о себе знать? Нет сил подняться с постели? Напрочь отсутствует энергия? Чтобы исправить это, нужно в первую очередь разобраться с тем, как вы спите. Достаточно ли вам отведенного времени, чтобы выспаться? Крепкий ли ваш сон? 
 
Попробуйте с того, чтобы улучшить гигиену сна. Постарайтесь составить график сна и строго его придерживаться. Просыпайтесь и засыпайте в одно и то же время. Конечно, небольшие отклонения от режима допускаются, но в пределах разумного. 
 
Ни в коем случае не ужинайте перед сном. Старайтесь принимать пищу, легкую для желудка и за 2-3 часа до сна. От кофе и сигарет также рекомендуется отказаться за несколько часов.
 
Введите табу на гаджеты. Оставляйте их как можно дальше от кровати. 
 
2. Управляйте стрессом
 
Стресс - это источник вялости, усталости, головных болей, бессонницы, нарушения работы иммунной системы, ухудшение памяти и т.д. 
Постарайтесь не поддаваться стрессу. Поставьте психологическую защиту.
 
3. Движение - это жизнь!
 
В борьбе со стрессом самым действенным оружием является физическая нагрузка. Достаточно 20-30 - минутной пешей прогулки, или езды на велосипеде, чтобы в организме начали вырабатываться эндорфины, которые отвечают за здоровье и отличное настроение.
 
Также, рекомендуется составлять списки того, что нужно сделать, а чего категорически делать не стоит. Балуйте себя регулярными тайм-аутами. Откажитесь от просмотра телевизора. Лучше потратьте это время на игры с родными и близкими, общение или прогулки.
 
Будьте здоровы и счастливы!

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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