3 совета для борьбы с усталостью

В нашей статье мы же решили выделить самые важные, на наш взгляд, рекомендации. Надеемся, что они вам обязательно станут полезными.

1. Контролируйте свой сон

8-9 часов сна вовсе не дают о себе знать? Нет сил подняться с постели? Напрочь отсутствует энергия? Чтобы исправить это, нужно в первую очередь разобраться с тем, как вы спите. Достаточно ли вам отведенного времени, чтобы выспаться? Крепкий ли ваш сон?

Попробуйте с того, чтобы улучшить гигиену сна. Постарайтесь составить график сна и строго его придерживаться. Просыпайтесь и засыпайте в одно и то же время. Конечно, небольшие отклонения от режима допускаются, но в пределах разумного.

Ни в коем случае не ужинайте перед сном. Старайтесь принимать пищу, легкую для желудка и за 2-3 часа до сна. От кофе и сигарет также рекомендуется отказаться за несколько часов.

Введите табу на гаджеты. Оставляйте их как можно дальше от кровати.

2. Управляйте стрессом

Стресс - это источник вялости, усталости, головных болей, бессонницы, нарушения работы иммунной системы, ухудшение памяти и т.д.

Постарайтесь не поддаваться стрессу. Поставьте психологическую защиту.

3. Движение - это жизнь!

В борьбе со стрессом самым действенным оружием является физическая нагрузка. Достаточно 20-30 - минутной пешей прогулки, или езды на велосипеде, чтобы в организме начали вырабатываться эндорфины, которые отвечают за здоровье и отличное настроение.

Также, рекомендуется составлять списки того, что нужно сделать, а чего категорически делать не стоит. Балуйте себя регулярными тайм-аутами. Откажитесь от просмотра телевизора. Лучше потратьте это время на игры с родными и близкими, общение или прогулки.

Будьте здоровы и счастливы!



